Etwa 30 Meter lang, zehn Meter breit, vorn spitz und weitgehend türkisfarben: "X-59" wirkt futuristisch. "Wir sind auf jeden Fall bereit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Überschallflugs zu schreiben und den Flugverkehr über Land doppelt so schnell zu machen, aber auf eine Art und Weise, die sicher, nachhaltig und so viel leiser als vorher ist", sagt Nasa-Manager Peter Coen. Am Freitag (12. Januar 2024) wird das neue Vehikel vorgestellt.

Das Besondere am "X-59": Die Maschine soll ohne Überschall-Knall fliegen können. Beim Fliegen mit Überschall ist die Fluggeschwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit in der Umgebung des Flugzeugs. Durchbricht ein Flugzeug in der Luft die Schallmauer, gibt es einen sehr lauten Knall. Der neue Flieger, der Überschalljet ohne Überschall-Knall, soll in etwa 16 Kilometer Höhe mit rund 1500 Kilometern pro Stunde fliegen - und anstelle eines lauten Knalls nur ein Geräusch erzeugen, das so laut sei wie das Zuschlagen einer Autotür.