Voyager 2 und Voyager 1 Die unbemannte Nasa-Raumsonde Voyager 2 war am 20. August 1977 ins All gestartet. Am 5. September desselben Jahres folgte die Schwestersonde Voyager 1. Ziel der beiden Sonden war es ursprünglich, Planeten des äußeren Sonnensystems zu erkunden. Nachdem dies erreicht war, verlängerte die Nasa die Mission, so dass die Sonden schließlich über die Grenze des Sonnensystems hinausflogen. Nun sammeln sie Daten aus dem interstellaren Raum.