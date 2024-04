Zwei eng beieinander liegende Sterne in 3.800 Lichtjahren Entfernung zur Erde haben die Wissenschaft überrascht. Einer der beiden Himmelskörper scheint deutlich jünger und dazu noch magnetisch zu sein. Das Gebilde, das in einem in astronomischen Maßstäben sehr jungen Nebel liegt, wurde mit der Europäischen Südsternwarte genauer untersucht. Die Forscher nehmen auf Grund der Daten an, dass ein Sternencrash verantwortlich für das wunderliche System HD 148937 ist.

"Beim Recherchieren der Hintergründe fiel mir auf, wie besonders dieses System zu sein schien", sagt Abigail Frost, Hauptautorin der Studie. Es besteht aus zwei Sternen, die viel massereicher sind als die Sonne und von einem wunderschönen Nebel, einer Wolke aus Gas und Staub, umgeben sind. "Ein Nebel, der zwei massereiche Sterne umgibt, ist eine Seltenheit, und wir hatten wirklich das Gefühl, dass in diesem System etwas Außergewöhnliches passiert sein muss. Als wir uns die Daten ansahen, wurde die Verblüffung nur noch größer." Eine genaue Untersuchung des Sternenpaars ergab, dass einer 1,5 Millionen Jahre jünger und dazu massereicher sei. Auch der die Sterne umgebende, mit 7.500 Jahren sehr junge Nebel NGC 6164/6165 warf Fragen auf, da seine Zusammensetzung aus Stick-, Kohlen- und Sauerstoff eher typisch für das Innere von Sternen ist. Eine mögliche Lösung für das Rätsel legen Daten nah, die mit Hilfe des Very Large Telescope Interferometers in der chilenischen Atacama-Wüste gesammelt wurden.