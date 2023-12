Am besten durchhalten lassen sich konkrete Vorsätze, die im Alltag nicht ausschließlich als etwas Belastendes angesehen werden, sagt Diplom-Psychologin Martina Amberg. "Gute Vorsätze müssen einen Gewinn für uns haben." Außerdem komme es darauf an, sich eine ganz konkrete Tat vorzunehmen, statt "irgendwie klimabewusster leben" beispielsweise "zwei Mal in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren". Dabei seien realistische Vorhaben wichtig, sagt Amberg. Denn nach kleinen Erfolgserlebnissen traue man sich mehr zu und gebe nicht so schnell auf. Also lieber einen Veggie-Day pro Woche statt ein abruptes Umsatteln zum Veganismus.