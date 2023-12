Das Forscherteam hatte bereits vermutet, dass die Mehrzahl der Vertiefungen im Meeresboden in der Deutschen Bucht in der Nordsee unter anderem von Schweinswalen bei der Nahrungssuche erzeugt wird. Eine Schlüsselrolle kommt hierbei dem Sandaal zu, ein kleiner, aalartiger Fisch, der die überwiegende Zeit des Jahres flach vergraben im Sediment lebt. Der Sandaal ist nicht nur in der Fischerei beliebt, sondern wird auch von Schweinswalen in großen Mengen konsumiert. Die Forschenden konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass die Meeressäuger auf ihrer Jagd nach vergrabenen Sandaalen Gruben (englisch: pits) im Meeresboden hinterlassen. Diese Pits ähneln zwar den bekannten Pockmarks, sind aber deutlich flacher.