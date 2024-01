Die meisten Stücke waren Teil der Medizinhistorischen Sammlung von Prof. Dr. Theodor Meyer-Steineg. Der Augenarzt habilitierte sich 1907 an der Uni Jena für die Geschichte der Medizin, lehrte anschließend als Professor bis 1933 und veröffentlichte 1921 gemeinsam mit einem Kollegen eine Geschichte der Medizin, die noch heute zu den wichtigsten deutschsprachigen Übersichtswerken in diesem Bereich zählt. Während seiner Zeit in Jena trug er eine aus etwa 700 Objekten bestehende medizinhistorische Sammlung zusammen, darunter antike ärztliche Instrumente, Lehrmodelle und eben auch Mumien. "Woher Meyer-Steineg diese bezogen hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen", so Paust.