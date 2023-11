Bildrechte: IMAGO / dieBildmanufaktur

Wissen-News Änderung des Jetstreams könnte sich auf Wetterextreme in Europa auswirken

02. November 2023, 12:42 Uhr

Der Jetstream ist eine Starkwindzone in der Troposphäre. Forschende der Uni Mainz haben das Phänomen näher untersucht und festgestellt, dass es sich in den letzten 40 Jahren verändert hat – was Folgen für die Zukunft haben könnte.