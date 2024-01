Ausgangspunkt der Studie war eine Untersuchung an sechs Probanden, bei denen in einer Längsschnittstudie der BPG-Gehalt im Blut bei der Anpassung an große Höhe untersucht wurde. Die Wissenschaftler stellten fest, dass bei den Untersuchten, die an einer Expedition nach La Rinconada in Peru, der höchstgelegenen, dauerhaft bewohnten Siedlung der Welt, "nach einer gewissen Zeit in der Höhe mehr BPG in den roten Blutzellen zu finden war", so Lars Kaestner von der Universität Saarbrücken. Die Probanden seien daher besser mit Sauerstoff versorgt worden, hätten sich angepasst.