Die Studie wurde am 20. September 2023 veröffentlicht: "Warm in Winter and Cool in Summer" Scalable Biochameleons Inspired Temperature Adaptive Coating with Easy Preparation and Construction (engl. "Warm im Winter und kühl im Sommer" Skalierbare Biochameleons inspiriert durch temperaturadaptive Beschichtung mit einfacher Vorbereitung und Konstruktion).