Die japanische Raumfahrtmission Slim (Smart Lander for Investigating Moon) war Anfang der Jahres 2024 erfolgreich auf dem Mond gelandet. Die Hauptmission war jedoch nur für zwei Wochen ausgelegt – also genau für die Zeit, die einem Tag auf dem Erdtrabanten entspricht. In der Nacht fallen die Temperaturen auf etwa -160 Grad Celsius. Weder die Instrumente noch die Landefähre selbst waren für solche bitterkalten Temperaturen ausgelegt.