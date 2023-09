In Libyen besteht sogar ein fünfzigfach erhöhtes Risiko. In dem Land gibt es kaum Dämme oder andere Maßnahmen, um Überflutungen abzuhalten. Zudem wird auch in Überschwemmungsgebieten gebaut – was bei Extremwetter zur humanitären Katastrophe werden kann. Laut dem Forschungsteam müsse die Widerstandsfähigkeit gegenüber Extremwetter-Ereignissen in der gesamten Region deutlich erhöht werden, um in Zukunft Menschenleben bewahren zu können.