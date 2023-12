Asteroiden-Einschläge auf der Erde waren in ihrer langen Geschichte keine Seltenheit. Einige Fragmente könnten bei der Kollision ins Weltall geschleudert und auf die Mondoberfläche gelangt sein .

"Vielleicht finden wir auf dem Mond Meteoriten, die von der Erde kamen, also Gesteinssplitter, die irgendwann einmal in der Vergangenheit durch einen großen Einschlag aus der Erde herauskatapultiert wurden und dann auf dem Mond gelandet sind", erklärt der deutsche Esa-Astronaut Alexander Gerst. In solchem Gestein könnten Spuren von Erdmikroben eingeschlossen sein.