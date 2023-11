Ein internationales Forschungsteam hat das größte Gebiet schwimmenden Schelfeises im Polareisschild untersucht. Demnach ist dort seit 1978 bereits 35 Prozent des Gesamtvolumens verloren gegangen. Drei Eisschelfs seien bereits vollständig zusammengebrochen. Eine Hauptursache für diese Entwicklung sei der Anstieg der Meerestemperaturen, die das Schelfeis umgeben, so das Forschungsteam. Der führe dazu, dass die schwimmenden Gletscherausläufer abschmelzen. Bisher galten die Gletscher in der Region als relativ stabil - im Gegensatz zu den weit empfindlicheren Bereichen der polaren Eiskappe, wo das Abschmelzen Mitte der 1980er Jahre begonnen habe.

Die Forschenden haben ihre Analyse mithilfe von Feldbeobachtungen, Luftaufnahmen und Satellitendaten gemacht. Diese hat das Team mit regionalen Klimamodellen kombiniert. Sie verweisen vor allem auf die wichtige Rolle des in Nordgrönland gelegenen Eisschelfs: Die Eisplatten seien wichtig für die Regulierung der Eismenge, die in den Ozean abgegeben werde, da sie als riesige gefrorene "Staudämme" fungierten. Würden diese Barrieren abgeschwächt, stiege die freigesetzte Eismenge an, was in der Folge den Anstieg des Wasserspiegels beschleunigen werde, so das Forschungsteam. Das Eis aus Grönland sei bereits jetzt für rund 17 Prozent des derzeitigen Meeresspiegelanstiegs verantwortlich. Insgesamt beherbergten die Gletscher Nordgrönlands genug Eis für einen Anstieg um 2,1 Meter, konstatieren die Forschenden.