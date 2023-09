Im Forschungsprojekt MoDiCon ("Online Monitoring and digital Control in Drinking Water distribution Systems") haben deutsche und israelische Forschende ein digitales System zur Online-Überwachung und Sicherung der Wasserqualität in Wasserverteilungssystemen entwickelt. Das Besondere an dem System: Das Wasser wird automatisiert und in Echtzeit an unterschiedlichen Stellen getestet. Dabei greift das System auf Technologien wie lichtbasierte Floureszenzmessung und zellbasierte Durchflusszytometrie zurück. So werden Bakterien und gesundheitsschädliche Substanzen per Sensorik erkennbar. Wird eine Verunreinigung erkannt, kann das System den betroffenen Abschnitt isolieren und die optimale Spülstrategie zur Wiederherstellung der Wasserqualität einleiten.