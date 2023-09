Laut einer Hypothese seien nur die intelligentesten Tiere zu komplexen vokalem Lernen fähig. Demnach müssten solche Tiere auch bei kognitiven Aufgaben besser abschneiden. Zum ersten Mal hat sich ein Forschungsteam mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und konnte zumindest bei den gefiederten Tieren in ihrer im Science-Fachmagazin veröffentlichen Studie zeigen: Die besten Singvögel sind auch die intelligentesten Individuen ihrer Art.

Das Forschungsteam wollte herausfinden, wie viele Lieder und Rufe ein Singvogel in seinem Repertoire hat und ob er über sein ganzes Leben hinweg neue Lieder und Rufe erlernen kann. Zudem wollte das Team wissen, ob seine geflügelten Probanden auch andere Arten nachahmen können. Dafür haben sie Hunderte von Wildvögeln aus 21 Arten in einem 1.200 Hektar großen Schutzgebiet (in Nebelnetzen im Rockefeller University Field Research Center) erforscht.