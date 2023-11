Aus den Daten der neuen IAB-Studie geht hervor, dass Frauen in Vollzeitbeschäftigung ihre tatsächliche Arbeitszeit von 40,9 um 6,2 Stunden verringern würden. Bei den Männern liege die tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeit bei 42,3 Stunden. Die würden sie gern um 5,5 Stunden reduzieren, so die Forschenden.

Ein Grund für diesen Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten liege in den veränderten Erwerbskonstellationen innerhalb der Familien. Das männliche Alleinernährermodell gehöre mittlerweile der Vergangenheit an. Außerdem sei nicht jedes Arbeitsmodell für jede Lebensphase gleich gut geeignet und Arbeitszeitwünsche fächerten sich immer weiter auf, bilanziert das Forschungsteam und empfiehlt, dass Arbeitszeiten individuell angepasst werden sollten. Und auch die Rahmenbedingungen spielten eine Rolle: Wenn etwa Faktoren wie Kinderbetreuung, Mobilarbeit und Erwerbsanreize verbessert würden, gingen auch die Arbeitszeitwünsche nach oben.

Das Team hat in der Studie auch untersucht, wie sich die Wunscharbeitszeit in den verschiedenen Altersgruppen darstellt. Denn häufig wird vor allem der jüngeren Generation nachgesagt, dass sie mehr Freizeit und weniger arbeiten wollten. Doch das hätten die Daten so nicht bestätigt. Eine Sonderrolle der angeblich arbeitsunwilligen Generation Z gebe es nicht, so die Forschenden. Lediglich bei Frauen unter 25 Jahren seien die Arbeitszeitwünsche seit dem Jahr 2009 um sieben Stunden zurückgegangen. Das liege aber daran, dass der Anteil an Minijoberinnen und Studentinnen deutlich gestiegen sei.