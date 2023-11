Besonders viele Großbrände habe es bis Oktober in Nordaustralien gegeben. Anzahl und Intensität der Feuer hätten demnach in der ersten Septemberhälfte deutlich zugenommen. Die höchsten Emissionswerte seien dann im Oktober registriert worden, als auch in Westaustralien zahlreiche Brände ausgebrochen seien. Die gesamten geschätzten CO2-Emissionen aus Waldbränden seien dem CAMS zufolge für den Zeitraum von August bis Oktober mit rund 110 Megatonnen die höchsten seit 2012 gewesen, während weiterhin erhebliche Waldbrände zu verzeichnen seien. In Indonesien dagegen seien die Feueremissionen in den Regionen Sumatra und im Süden Borneos unterdurchschnittlich gewesen, wobei auch der Rest des Landes diesem Trend gefolgt sei. Das geschehe trotz des aktuellen El Niño-Phänomens, das typischerweise für trockenere Bedingungen in der gesamten Region sorge, was wiederum mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Waldbränden einhergehe. Doch die Emissionen in diesem Jahr lägen bisher unter denen vergangener El Niño-Jahre.