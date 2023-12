Zu den mit PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) abgekürzten Stoffen zählen mehr als 10.000 feste, flüssige und gasförmige Chemikalien. Bei den industriell hergestellten organischen Verbindungen werden Wasserstoff- durch Fluoratome ersetzt. Das macht sie extrem widerstandsfähig. Einige PFAS sind allerdings gesundheitsschädlich, sogar krebserregend. PFAS-Filter, die bislang für Industrieabfälle erhältlich sind, bestehen meist aus Aktivkohle. Da diese vergleichsweise teuer ist, wird in Freiberg nach alternativen Filtermaterialien für die sogenannten "Ewigkeitsgifte" gesucht, deren gefährliche Rückstände sich in der Umwelt nur sehr langsam abbauen.