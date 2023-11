Seit mehr als einem Jahrzehnt leidet die psychologische Verhaltensforschung unter der sogenannten Replikationskrise, also dem Problem, dass zweimal das gleiche Experiment oftmals zwei unterschiedliche Ergebnisse bringt. Große Studien zu dieser Problematik ergaben bislang, dass im Schnitt nur etwa die Hälfte der Ergebnisse aus der verhaltenswissenschaftlichen Literatur in einer wissenschaftlichen Studie repliziert werden konnte.

Ein internationales Team von Forschern aus den USA, Kanada, Schweden und Deutschland hat nun verbesserte Praktiken zur Steigerung der Replikationsrate in der Psychologie ermittelt. Als die Forscher der vier beteiligten Laboratorien ihre Studien vorregistrierten (Präregestrierung) und sich im Voraus zu einem schriftlichen Experiment- und Datenanalyseplan sowie Bestätigungstests und großen Stichproben verpflichteten, konnten die jeweils anderen Labore 86 Prozent der Studienergebnisse replizieren. Das ist viel höher als die Replikationsraten von 30 bis 70 Prozent, die in anderen großangelegten Studien zum Thema erzielt wurden.

Im Rahmen ihrer in der Fachzeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlichen Großstudie reichte jedes der vier Labore insgesamt vier Studien zur Replikation ein. Diese deckten eine Vielzahl von verhaltenswissenschaftlichen Themen ab, darunter Vertrauen, Selbstkontrolle, die Auswirkungen von Werbung und das Verhalten von Menschen in Gruppen. Jedes der vier Labore versuchte dann, alle 16 Studien mit großen Stichprobengrößen von mehr als 1.500 Teilnehmern zu replizieren. Von allen 64 Replikationen fanden 55 den gleichen Effekt wie in der ursprünglichen Studie, was die besagte sehr hohe Replikationsrate von 86 Prozent ergab.