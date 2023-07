Forscher des Jenaer Leibniz-Instituts für Alternsforschung und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) haben einen neuartigen Behandlungsansatz für das Rhabdomyosarkom entdeckt. Dieser Tumor ist einer der häufigsten bösartigen Weichteiltumore im Kindesalter. Er entwickelt sich aus Muskelzellen bzw. deren Vorläuferzellen, kann überall im Körper entstehen und ist deshalb operativ so gut wie nicht entfernbar.

Dem Team um die ehemalige Jenaer Leibniz-Gruppenleiterin und jetzige BTU-Professorin Julia von Maltzahn gelang es jedoch, durch die gezielte Veränderung der Tumorzellen hin zu Muskelzellen das Wachstum der Zellen und damit auch die Ausbreitung des Tumors zu stoppen. Grundlage dafür war die Entdeckung, dass ein erhöhter Spiegel eines bestimmten Proteins, des transkriptionellen Repressors TRPS1, für ein vermehrtes Wachstum embryonaler Rhabdomyosarkom-Zellen und damit das Tumorwachstum verantwortlich ist. Ähnlich wie bei anderen Tumorerkrankungen zu beobachten, beeinträchtigt übermäßiges TRPS1 in normalen Muskelzellen die Muskelbildung (Myogenese) stark.

Maltzahn und Kollegen gelang es, durch die Reduktion der TRPS1-Menge in den Tumorzellen auch das Tumorwachstum zu vermindern. Sowohl in Zellkulturen als auch im Mausmodell gelang der Nachweis, dass sich durch die gezielte Absenkung des TRPS1-Spiegels in den Tumorzellen die Differenzierung der Zellen verändern lässt. Aus den Tumorzellen werden dabei Muskelzellen. Dort, wo vorher ein Tumor vorhanden war, entstehen Muskelzellen, die nicht mehr weiterwachsen können. Die Forscher aus Jena und Cottbus-Senftenberg sind überzeugt, somit einen wirkungsvollen, neuartigen therapeutischen Ansatz zur Behandlung von embryonalen Rhabdomyosarkomen gefunden zu haben.