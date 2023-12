Neue archäologische Funde aus der antiken Römer-Stadt Interamna Lirenas in der italienischen Region Latium deuten darauf hin, dass der Niedergang der Ansiedlung etwa 300 Jahre später begann als bislang angenommen wurde. Wie Keramik-Analysen eines von der Universität Cambridge geleiteten Archäologenteams ergaben, florierte die Stadt bis weit in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus - dem Zeitraum, der allgemein mit dem einsetzenden Niedergang des Römischen Reiches in Verbindung gebracht wird. Endgültig verlassen wurde die Stadt jedoch erst 300 Jahre später.