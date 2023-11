Den UNCCD-Angaben zufolge verursachen Sandstürme hauptsächlich in Nord- und Zentralasien sowie in Afrika verheerende Schäden wie Bodenabtrag und Ernteausfälle. Hinzu kämen gesundheitliche Probleme wie Atemwegserkrankungen. Weltweit gelangen UN-Schätzungen zufolge jährlich zwei Milliarden Tonnen Sand und Staub in die Atmosphäre. Eine Hauptquelle dafür ist der ausgetrocknete Aralsee in Zentralasien. Allein dort werden laut UNCCD jährlich mehr als 100 Millionen Tonnen Staub und giftige Salze aufgewirbelt.