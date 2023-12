Eine Studie, die den Gesundheitszustand von werdenden Müttern aus Ländern mit hohem Einkommen untersucht hat, ergab, dass es bei 90 Prozent der Frauen an wichtigen Vitaminen fehlte, die für eine gesunde Schwangerschaft und das Wohlergehen des ungeborenen Kindes notwendig sind. Wissenschaftler der Universität Southampton (Vereinigtes Königreich) stellten anhand von 1.729 untersuchten Frauen fest, dass den meisten von ihnen essenzielle Nährstoffe fehlen, die in Fleisch und Milchprodukten reichlich vorhanden sind. Dazu gehören die Vitamine B12, B6 und D, Folsäure (B9) und Riboflavin (B2), die für die Entwicklung des Fötus im Mutterleib wichtig sind.

Keith Godfrey, Hauptautor der Studie und Professor für Epidemiologie nennt den festgestellten Vitaminmangel ein ernstes Problem. "Unsere Studie zeigt, dass fast jede Frau, die versucht, schwanger zu werden, einen unzureichenden Gehalt an einem oder mehreren Vitaminen hatte, und diese Zahl wird sich nur noch verschlimmern, da sich die Welt auf pflanzliche Ernährung umstellt", so Godfrey. "Die Leute denken, dass Nährstoffmangel nur Menschen in unterentwickelten Ländern betrifft - aber auch die Mehrheit der Frauen in Ländern mit hohem Einkommen ist davon betroffen."