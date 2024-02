Bildrechte: Artwork Marlene Donnelly

Insgesamt 32 separate Halswirbeln zählt das Skelett des Dinocephalosaurus orientalis, das ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus China, den USA und auch Europa jetzt analysiert hat. Damit gehört das bizarr wirkende Tier zu den Sauriern mit einem außergewöhnlich langen Hals. Möglich wurde die zehn Jahre dauernde vollständige Analyse des Saurierskeletts durch fossile Funde in China, die heute im Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie in Peking und im Zhejiang Museum für Naturgeschichte in Hangzhou aufbewahrt werden.

"Drache" lebte im Ozean

"Die Entdeckung der weiteren Fossilien ermöglicht es uns, dieses bemerkenswerte langhalsige Tier zum ersten Mal in seiner Gesamtheit zu sehen. Es erinnert an den langen, schlangenartigen, mythischen chinesischen Drachen. Wir sind sicher, dass Dinocephalosaurus orientalis aufgrund seines auffälligen Aussehens die Fantasie auf der ganzen Welt beflügeln wird", sagte Dr. Nick Fraser vom National Museum of Scotland, einer der Autoren der Studie.

Viele Wirbel im Rumpf und Nacken

Mit dem langen Hals könne man das Tier mit dem langhalsigen Giraffenhalssaurier Tanystropheus hydroides vergleichen. Dieser Meeressaurier habe in Europa und in China in der Zeit der mittleren Trias gelebt. "Beide Reptilien waren von ähnlicher Größe und haben mehrere Merkmale des Schädels gemeinsam, darunter ein fischreusenartiges Gebiss", erklären die Wissenschaftler. Dennoch sei der Dinocephalosaurus orientalis einzigartig. "Er besitzt im Nacken und im Rumpf viel mehr Wirbel als der Giraffenhalssaurier Tanystropheus.

"Dinocephalosaurus war lebendgebärend und offensichtlich sehr gut an eine ozeanische Lebensweise angepasst, wie die Flossenglieder und die hervorragend erhaltenen Fische in seiner Magengegend zeigen“, sagte Dr. Stephan Spiekman, Spezialist für langhalsige Meeresreptilien am Naturkundemuseum Stuttgart, Erstautor der Studie. Der Dinocephalosaurus orientalis lebte etwas vor 245 Millionen in der Mittleren Trias und schwamm vor allem durch die Meere des heutigen südlichen China.