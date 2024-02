Nach Angaben Kolossas entdeckte das Umweltbundesamt in der laufenden Umweltstudie neuesten Daten zufolge in etwa 37 Prozent der Proben den Metabolit MnHexP. Er ist ein Abbauprodukt des nicht zugelassenen Weichmachers DnHexP. Der fortpflanzungsschädigende Stoff wurde der Behörde zufolge erstmals 2023 nachgewiesen. DnHexP darf laut Umweltbundesamt in der EU seit 2023 ohne Zulassung nicht mehr verwendet werden. Zulassungsanträge seien aber nicht gestellt worden. Nicht auszuschließen sei daher, dass der Stoff in Altlasten oder DnHexP-haltigen Importerzeugnissen stecke.