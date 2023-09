Die menschliche Sprachfähigkeit ist einzigartig. Auch wenn Tiere dazu in der Lage sind, Wörter oder Rufe zu lernen oder mitzuteilen, hat nur der Mensch die Fähigkeit, syntaktische Regeln anzuwenden. Sie bestimmen die Art und Weise, wie Wörter zur Bildung von Phrasen und Sätzen kombiniert werden. Also wie wir beispielsweise Texte so schreiben, dass der Leser Sinnzusammenhänge versteht. Auf neurokognitiver Ebene hat die Forschung dafür ein bestimmtes Gebiet im Gehirn ausgemacht, das bei der Verarbeitung von Syntax unterstützt, das Broca-Areal.

Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig haben zusammen mit Kollegen von Universitäten in Texas und Washington untersucht, inwiefern sich dieses Areal im Frontallappen von unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, unterscheidet. "Angesichts der großen genetischen und neuroanatomischen Ähnlichkeit zwischen unseren nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen und uns, lautete die entscheidende Frage: Was ist die biologische Grundlage für die beobachteten Verhaltensunterschiede bei der menschlichen Sprachfähigkeit? Das für die Syntax zuständige Broca-Areal erschien uns ein guter Kandidat zu sein, um einen tieferen Blick hineinzuwerfen", sagt Gullermo Gallardo vom MPI.