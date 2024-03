Stresshormone wie Cortisol in einer frühen Phase der Schwangerschaft können die spätere Denkleistung von Kindern positiv beeinflussen. Ein Team des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München hat nachgewiesen, dass die als Stressreaktion freigesetzte Hormongruppe der Glukokortikoide, die von der Mutter auf das Kind übertragen werden, die frühe Entwicklung von Gehirnzellen in der Großhirnrinde des Fötus fördern. Die Hirnrinde, auch Kortex genannt, ist der entscheidende Bereich des Gehirns für das Denken.

Nach Angaben von Studienleiterin Anthi C. Krontira fand ihr Team heraus, dass im ersten oder frühen zweiten Trimester der Schwangerschaft verabreichte Glukokortikoide die Anzahl der sogenannten basalen Vorläuferzellen erhöhen. Dieser früh in der Entwicklung gebildete Typ von Gehirnzellen ist wichtig für das Wachstum der Großhirnrinde. Die Glukokortikoide wirken dabei über das Protein ZBTB16 auf die Entwicklung der Hirnrinde ein, was zur verstärkten Produktion von Nervenzellen führt. Die Forscher fanden einen kausalen Zusammenhang zwischen einer veränderten Gehirnstruktur und einem höheren Bildungsniveau im späteren Leben.