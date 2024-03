Die Forschungsgruppe testete das zunächst mit Graphit und einem Acrylamidgel. Eine kleine Spannung (5 Volt) wurde einige Minuten lang angelegt, was dazu führte, dass das Gel dauerhaft an der positiv geladenen Elektrode haftete. Die entstandene chemische Bindung war so stark, dass, als einer der Forscher versuchte, die beiden Stücke auseinanderzureißen, das Gel riss, bevor es sich von der Elektrode löste. Bemerkenswert war aber, dass sich Graphit und Gel leicht trennten, als die Stromrichtung umgekehrt wurde.