Lange vor der Ankunft von Christoph Kolumbus 1492 in Amerika litten und starben Menschen auf dem südamerikanischen Kontinent an Syphilis-ähnlichen Krankheiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie anhand der Untersuchung von über 2.000 Jahre alten Knochen aus Brasilien. Das Team um die Schweizer Archäologin Verena Schünemann konnte in den Knochen von Menschen der Sambaqui-Kultur, die vor über 2.000 in der brasilianischen Küstenregion Santa Catarina starben, das prähistorische Erbgut der Syphilis-Erreger, die sogenannte alte DNA, nachweisen.

Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt auf, dass alle untersuchten Bakterien-Genome dem Treponema pallidum endemicum-Stamm zugeordnet werden können. Das sind jene Erreger, die die sogenannte endemische Syphilis verursachen. Die endemische Syphilis, die durch Hautkontakt übertragen wird und heute noch in Afrika und Asien vorkommt, gehört genauso wie die sexuell übertragbare Syphilis zur Infektionskrankheiten-Gruppe der Treponematosen. Allerdings betonen die Forscher, dass sie in den Knochen der prähistorischen Sambaqui-Menschen bislang nur den endemischen und nicht den sexuell übertragbaren Syphilis-Erreger gefunden haben.