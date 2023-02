13.02.2023, 13:35 Uhr | Froschschenkel: Import in EU gefährdet Wildtierbestand in Herkunftsländern

Der Verzehr von Froschschenkeln in der Europäischen Union hat in den vergangenen Jahrzehnten zum Rückgang der Wildfroschpopulationen in verschiedenen Lieferländern beigetragen. Nach Indien und Bangladesch seien in jüngster Zeit auch Indonesien, die Türkei und Albanien betroffen gewesen, wie aus der Untersuchung eines internationalen Forscherteams hervorgeht.

Demnach seien zwischen 2010 und 2019 insgesamt etwa 40.700 Tonnen Froschschenkel in die EU importiert worden, was bis zu zwei Milliarden Fröschen entspreche. In den 1970er und 1980er Jahren waren laut der Studie Indien und Bangladesch die Hauptlieferländer. Nach einem drastischen Rückgang der Populationen hatten beide Länder den Frosch-Export gestoppt, wobei nun Indonesien an ihre Stelle trat. Dort hat der Bestand wildlebender Froscharten nun auch wie in der Türkei und Albanien stark abgenommen.

Link zur Studie: Numerous uncertainties in the multifaceted global trade in frogs’ legs with the EU as the major consumer

13.02.2023, 12:11 Uhr | Sortenwahl und handwerkliches Können wichtig beim Anbau von Urgetreide

Alte Getreidesorten wie Dinkel, Emmer und Einkorn sind in den vergangenen Jahren wieder stärker in Mode gekommen. An der Uni Hohenheim wurde nun in einem großen Feldversuch erforscht, worauf es bei Anbau und Verarbeitung der Urgetreide ankommt. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede bei den verschiedenen Sorten und auch, dass bei der richtigen Verarbeitung einiges an Know-How gefragt ist.

Insgesamt wurden rund 100 Merkmale von insgesamt 148 Einkorn-Sorten untersucht. Der Ertrag war im Vergleich zu Weizen allgemein deutlich niedriger, wobei die Forschenden eine große Schwankungsbreite zwischen den einzelnen Sorten feststellten. Mit der richtigen Sortenwahl könne der Ertrag jedoch um mehr als 30 Prozent gesteigert und das Anbaurisiko halbiert werden. Beim Backen wurde deutlich, dass Teige auf Einkorn-Basis noch empfindlicher sind als solche auf Dinkel-Basis. Wichtig seien dabei viele Ruhezeiten, eine Reduktion der Hefemenge sowie die Arbeit mit Vorteigen oder Sauerteigen, so die Experten.

Link zur Studie: Agronomie und Verarbeitungseigenschaften von 148 verschiedenen Einkornsorten im Vergleich zu Weizen

13.02.2023, 10:34 Uhr | Spezielles Protein bewirkt offenbar Immunität gegen Corona

Das Rätsel, warum manche Menschen nicht an Covid-19 erkranken, könnte gelöst sein. Forschende der Uni Sydney um Prof. Greg Neely haben ein Protein namens LRRC15 entdeckt, das offenbar Sars-CoV-2 in der Lunge bindet und gleichzeitig die antivirale Abwehr im Körper stärkt.

Die australischen Experten identifizierten das Eiweiß mithilfe des gentechnischen Werkzeugs Crispr. Damit überprüften sie, welche Gene dafür sorgen, dass sich das Spike-Protein des Coronavirus an den menschlichen Körper binden kann. LRR15 blockierte das Spike-Protein in den Studien, sodass sich das Virus nicht mehr an menschliche Zellen heften konnte. Das Eiweiß kommt im menschlichen Körper anscheinend erst vor, nachdem Sars-CoV-2 in den Körper eingedrungen ist.