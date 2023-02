03.02.2023, 15:15 Uhr | Detailliert erhaltenes Gehirn eines 319 Millionen alten Fischs entdeckt

Fast 100 Jahre lang hatte ein Fischfossil unbemerkt im Manchester Museum in Großbritannien gelagert, nun hat sich bei dem versteinerten Tier Sensationelles gezeigt. Bei einer Untersuchung mittels Computertomographie an der University of Michigan offenbarte sich nämlich, dass bei dem Strahlenflosser der Art Coccocephalus wildi das Gehirn extrem gut erhalten war und daher detailliert analysiert werden konnte.

Das Gehirn des Fisches hatte demnach einen etwa rosinengroßen Zentralkörper mit drei Hauptregionen, die dem Vorder-, Mittel- und Hinterhirn heutiger Fische entsprechen. In seiner Embryonalentwicklung hat es sich dabei von außen nach innen gefaltet, was sich genau umgekehrt zur Gehirnentwicklung heutiger Strahlenflosser verhält. Daraus ließen sich allgemeine Erkenntnisse für das Verständnis von Mustern der Gehirnevolution ziehen, so die Forschenden. Zu der erstaunlich guten Konservierung könnte vor allem die chemische Mikroumgebung im Schädel des Fisches beigetragen haben, durch die das empfindliche Hirngewebe nach und nach durch ein dichtes Mineral ersetzt wurde.

Link zur Studie: Exceptional fossil preservation and evolution of the ray-finned fish brain

03.02.2023, 13:49 Uhr | Pilze können auch soziale Abwehr von Ameisenvölkern knacken

Ameisen schützen sich nicht nur mit ihrem eigenen Immunsystem vor Keimen. Sie pflegen auch erkrankte Individuen und erschweren mit kollektiven Hygienemaßnahmen die Verbreitung von Krankheitserregern. Ein internationales Forscherteam hat nun herausgefunden, dass bestimmte Pilze diesen Schutz jedoch umgehen können, indem sie gezielt mehr Sporen bilden.

Dafür infizierten die Forschenden Argentinische Ameisen (Linepithema humile) mit dem pathogenen Metarhizium und beobachteten, wie sich der Pilz entweder in Anwesenheit oder in Abwesenheit von pflegenden Mitgliedern der Ameisenkolonie verhielt. Dabei zeigte sich, dass jene Pilze, die sich gegen mehrere Ameisen durchsetzen mussten, ihre Sporenproduktion über zehn Infektionszyklen hinweg steigerten. Auch wurden die Sporen dann von den Tieren weniger abgeputzt, was darauf hindeutet, dass sie sie schlechter erkannten.

Link zur Studie: Pathogen evasion of social immunity

Smartphones sind für viele Menschen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Bei manchen führt die Abhängigkeit vom Handy allerdings zu einer übersteigerten Angst, davon getrennt zu sein. "Geht das Handy verloren oder ist man aufgrund eines Funklochs oder eines leeren Akkus kurzzeitig nicht erreichbar, kommt es zu einem subjektiv verschobenen, übermäßigen Angstempfinden", erklärt die Göttinger Forscherin Prof. Yvonne Görlich. Diese sogenannte Nomophobie ("no mobile phone phobia") ist auch in Deutschland weit verbreitet, wie eine Studie ergeben hat, an der Görlich beteiligt war.

Demnach wiesen fast die Hälfte der 807 Probanden ein mittleres Maß an Nomophobie auf, bei 4,1 Prozent war sie sogar schwer. Bei den Frauen war der Nomophobie-Wert, der von 20 bis 140 reichte, mit 63 höher als bei den Männern (54). "Wir können davon ausgehen, dass Frauen aufgrund eines stärkeren Bedürfnisses nach sozialen Beziehungen das Smartphone stärker zur Kommunikation nutzen und somit höhere Nomophobie-Scores erzielen", erklärt Görlich. Die Frauen zeigten zudem bei den Faktoren "Nicht kommunizieren können" und "Komfortverzicht" höhere Werte als Männer. Bei der Häufigkeit der Smartphone-Nutzung gab es keine signifikanten Unterschiede aber Frauen waren länger mit dem Handy beschäftigt als Männer.

Zudem zeigte sich in der Untersuchung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Nomophobie und zwei weiteren psychischen Störungen: Smartphone-Sucht sowie der Angst, etwas zu verpassen ("Fear of Missing Out: FoMO"). Auch Neurotizismus korrelierte positiv mit Nomophobie, während Gewissenhaftigkeit und Offenheit leicht negativ assoziiert waren. Weitere Zusammenhänge zeigten sich in der Studie beim Merkmal Angst mit dem Faktor "Nicht kommunizieren können" sowie bei Stress mit dem Faktor "Komfortverzicht". Die Befragten nutzten ihr Smartphone durchschnittlich 64-mal bzw. 4 Stunden und 16 Minuten pro Tag.