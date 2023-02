21.02.2023, 17:03 Uhr | Instrumente von Mars-Rover reichen nicht, um Leben zu entdecken

Die Messinstrumente an Bord des Mars Rovers Perseverance oder seines Vorgängers Curiosity reichen möglicherweise nicht aus, um Spuren von Leben im Boden des roten Planeten zu finden, sollte dort jemals welches existiert haben. Das vermuten jetzt Forschende um Armando Azua-Bustos vom Zentrum für Astrobiologie in Madrid, nachdem sie rotes Felsgestein aus der Atacama Wüste in Chile untersucht haben.

Der Rover Perseverance auf dem Mars. Bildrechte: NASA, JPL-Caltech Wie die Forschenden im Fachblatt "nature communications" berichten, konnten sie auf dem bis zu 160 Millionen Jahre alten Gestein mit hochempfindlichen Laborgeräten Biosignaturen von ausgestorbenen und von noch lebenden Mikroorganismen finden. Das besondere an dem Felsen: Seine geologische Geschichte ähnelt der des Jezero-Kraters auf dem Mars, der gerade von Perseverance untersucht wird.

Die Untersuchung förderte zahlreiche DNA-Sequenzen zutage, die keinem bekannten Organismus zugeordnet werden konnten. Die Forschenden vermuten, dass sie viele Hinweise auf noch nicht studierte Organismen gefunden haben. Diese Daten könnten mit den Instrumenten an Bord des Mars-Rovers allerdings so nicht erhoben werden, schreiben die Autoren der Studie. Dieser Befund unterstreiche daher die Notwendigkeit einer Proben-Rückhol-Mission (Mars-Sample-Return), die Nasa und Esa bis zum Jahr 2033 durchführen wollen.

21.02.2023, 15:18 Uhr | UN-Konferenz zum Schutz der Hochsee hat begonnen

In New York ist am Montag eine UN-Konferenz für ein neues Abkommen zum Schutz der Hohen See gestartet. Vertreterinnen und Vertreter der UN-Mitgliedstaaten wollen für zwei Wochen im Hauptquartier der Vereinten Nationen zusammenkommen, um einen global verbindlichen Vertrag zu verhandeln. Eine Konferenz im vergangenen August war ergebnislos vertagt worden. Eigentlich hatten sich die Teilnehmer schon damals auf einen Vertrag einigen wollen. Mit einem Abkommen zum Schutz der Hochsee setzen sich die Länder der Welt bereits seit rund 15 Jahren auseinander, seit 2018 gab es schon mehrfach Verhandlungsrunden dazu.

Das Abkommen soll die biologische Vielfalt auf Hoher See unter international verbindlichen Schutz stellen. Ziel der EU-Staaten ist es vor allem, künftig die Einrichtung von Meeresschutzgebieten sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen menschlicher Aktivitäten festzulegen. Zwei Drittel der Ozeane weltweit gehören zur Hohen See und sind damit weitgehend rechtsfreier Raum.

21.02.2023, 14:41 Uhr | Sars-CoV-2 Infektion kann in Hoden überdauern

Bei der Untersuchung von 39 im Frühjahr 2020 an einer Coronainfektion verstorbenen Patienten haben US-Forschende neue Belege dafür gefunden, dass sich das Virus in tiefen Gewebeschichten weit außerhalb von Lunge und Atemwegen einnisten und überdauern kann. Bei mehreren Patienten fanden sie Reservoire des Virus in Herzzellen. Bei einigen verstorbenen Männern fanden sie die Viren auch in den Hoden. Da befallene Zellen in den Hoden nicht vom Immunsystem zerstört werden können, sind sie auch für andere Viren mögliche Rückzugsorte. Die Mediziner fanden Hinweise darauf, dass es zum Befall dieser tiefen Gewebeschichten nur kommt, wenn ein schwerer Krankheitsverlauf lange andauert. Zugleich könnte ein solcher Befall eine mögliche Ursache für Long Covid sein, also für lang anhaltende Erkrankungen.

Allerdings waren auch bei dieser Untersuchung von verstorbenen Coronapatienten alle Betroffenen mit dem Wildtyp des Virus infiziert gewesen. Daher können kaum Rückschlüsse gezogen werden, wie häufig solche Einlagerungen des Virus noch bei den heutigen Varianten und unter Einfluss der verbesserten Immunität durch Impfungen und Infektionen vorkommen.

Jedoch zeigt die Untersuchung auch einen anderen, beunruhigenden Mechanismus. Je länger das Virus in einem Erkrankten überdauerte, desto weiter mutierte es und bildete immer speziellere Varianten aus. So entdeckten die Forscher bei der Analyse einige Virusstämme, die hochgradig einzigartig waren. Das zeigt, dass Menschen, die eine Infektion nicht richtig besiegen können, tatsächlich eine Art Labor für die Entstehung neuer Coronavarianten darstellen könnten.

21.02.2023, 13:54 Uhr | Leipziger Tropos-Forscher messen Aerosole über der Antarktis

Wissenschaftler des Leibniz Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) in Leipzig werden in den kommenden zwölf Monaten die Atmosphäre über der deutschen Neumayer-III Forschungsstation in der Antarktis untersuchen. Wie das Institut am Dienstag mitteilte, hat ein zehnköpfiges Team um Ronny Engelmann und Martin Radenz Anfang Januar die Messegeräte aufgebaut und in Betrieb genommen. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Wolkenradar und Lidar, die im Container Oceanet-Atmosphere enthalten sind. Sie liefern ein hoch auflösendes Bild der Zusammensetzung der verschiedenen Schichten der Atmosphäre bis hoch in den Weltraum und den darin enthaltenen Partikeln.

Der Container Oceanet-Atmosphere wird an der Neumayer-III Station aufgebaut. Bildrechte: Martin Radenz, TROPOS Mit Hilfe von Oceanet-Atmosphere wurden bereits bei der Mosaic Expedition Messungen durchgeführt. Mosaic war eine rund einjährige Forschungsfahrt des Eisbrechers Polarstern im Packeis am Nordpol. Die Tropos-Untersuchung förderte dabei zutage, dass sich in den hohen Atmosphärenschichten über der Arktis Partikel aus Bränden und Abgasen wesentlich länger hielten, als zuvor angenommen. Solche Aerosole haben einen großen Einfluss auf das Klima. Fehlende Messdaten führen hier immer wieder zu fehlerhaften Annahmen in Klimamodellen.



Bei den neuen Messungen am Südpol soll deshalb genau untersucht werden, welche Partikel in der sehr klaren Atmosphäre über der Antarktis schweben. Solche Partikel sind entscheidend für die Bildung von Wolken und damit für den Temperaturaustausch zwischen Meer und Atmosphäre. Die Tropos-Forscher gehen aufgrund früherer, kleinerer Messkampagnen davon aus, dass es hier im Verlauf eines Jahres zu großen Schwankungen kommt. Deshalb soll der Container insgesamt ein Jahr lang bei Neumayer-III bleiben. Die Station liegt an der Küste zum Atlantik. Für diese Region existieren bislang kaum Messerwerte zu Aerosolen in der Atmosphäre.