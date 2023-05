Forschende aus Mexiko, den USA und Kanada wollen den aktuellen Bestand einer vom Aussterben bedrohten Walart im Golf von Kalifornien ermitteln. Zwei Beobachtungsschiffe und örtliche Fischerboote sollen in dem Schutzgebiet nach den kleinen Schweinswalen suchen, wie das mexikanische Umweltministerium und die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd am Montag (08.05.2023) mitteilten. Der Kalifornische Schweinswal (Phocoena sinus) – auch Vaquita genannt – wird nur selten gesichtet. Laut Organisationen wie Pro Wildlife gibt es nur noch weniger als zehn Exemplare.

Die wissenschaftliche Mission will nun vom 10. bis 27. Mai versuchen, die Zahl der verbliebenen Tiere möglichst genau zu ermitteln. Die Experten werden zur Ortung 55 verankerte Detektoren verwenden, um akustische Signale aufzuspüren, sowie leistungsstarke Ferngläser. Die Vaquita ist mit einer Länge von nur etwa 150 Zentimetern und einem Gewicht von maximal 40 Kilogramm eine der kleinsten Walarten und kommt nur im Golf von Kalifornien vor. Fischer machen dort illegal Jagd auf die Totoaba, eine ebenfalls bedrohte Fischart, deren Schwimmblase auf dem Schwarzmarkt in China als angebliches Aphrodisiakum und Heilmittel extrem hohe Preise erzielt. Dabei geraten auch die Schweinswale unbeabsichtigt in die Netze.

In vielen Bereichen der Wirtschaft hat die Automatisierung in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Damit einher ging die Sorge um den Verlust von Arbeitsplätzen, die dadurch nicht mehr benötigt werden. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ( RWI ) in Essen hat nun Regionen mit besonders hohem Automatisierungspotenzial hinsichtlich eines möglichen Jobverlusts untersucht. Das Ergebnis: Zwischen 2012 und 2019 ist dort die Zahl der Arbeitsplätze sogar gestiegen und zwar je nach Branche um ein bis zwei Prozent.

Dies liegt laut den Forschenden daran, dass die Automatisierung zwar auch zu Jobverlusten geführt habe, es in der Gesamtbilanz aber einen Zuwachs gegeben habe. Die Studie deutet insgesamt darauf hin, dass ein Verlust von Arbeitsplätzen durch den technischen Fortschritt ausgeglichen wird, indem neue Aufgaben auch im Zuge digitalisierungsbedingter Produktivitätssteigerungen entstehen. Allerdings zeichnet sich in diesem Zusammenhang bislang kein Aufholprozess strukturschwacher Regionen ab, da die Beschäftigung vor allem in wirtschaftsstarken städtischen und ländlichen Regionen zugenommen hat.

Ein Großteil der untersuchten Regionen (zwölf) lag dabei in Bayern und Baden-Württemberg - dort arbeiteten über 45 Prozent der Beschäftigten in Tätigkeiten, von denen nach heutigem Stand der Technik bereits ein großer Teil automatisiert werden könnte. In allen anderen Bundesländern zusammen gab es nur vier vergleichbare Regionen (je zwei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen). Die Studie basiert auf Daten der Bundesagentur für Arbeit sowie auf regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstatistiken für die Jahre 2012 bis 2019.

Link zur Studie: Regional Adaptability to Digital Change – May the Swabian Force Be with You