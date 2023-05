News aus der Wissenschaft Jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen

Die Themen im Überblick: Jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen | Nordsee: Windräder stehen erstmals wegen Vogelschwärmen still | Jenaer Forschende entschlüsseln Biosynthese in Pflanzen WHO rät von zuckerfreien Süßstoffen zur Gewichtskontrolle ab Energie vom Acker: Mit Windkraft und Photovoltaik geht’s am besten | Candida auris: Resistente Pilzart breitet sich auch in Deutschland aus | Diese und weitere Themen in den MDR WISSEN News.