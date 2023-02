Wenn Mäuse moderat hungrig sind, ziehen sie die Paarung dem Fressen vor. Der Grund dafür ist die Wirkung des appetithemmenden Hormons Leptin auf das Gehirn der Mäuse, wie Forschende aus Köln herausgefunden haben. "Wir können immer nur einem Verhalten nachgehen, also muss unser Gehirn irgendwie berechnen, welches Verhalten sich am meisten lohnt oder was wir am dringendsten brauchen", erklärt Prof. Tatiana Korotkova, die an der Uniklinik Köln und am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung forscht.