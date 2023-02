13.02.2023, 13:35 Uhr | Froschschenkel: Import in EU gefährdet Wildtierbestand in Herkunftsländern

Der Verzehr von Froschschenkeln in der Europäischen Union hat in den vergangenen Jahrzehnten zum Rückgang der Wildfroschpopulationen in verschiedenen Lieferländern beigetragen. Nach Indien und Bangladesch seien in jüngster Zeit auch Indonesien, die Türkei und Albanien betroffen gewesen, wie aus der Untersuchung eines internationalen Forscherteams hervorgeht.

Demnach seien zwischen 2010 und 2019 insgesamt etwa 40.700 Tonnen Froschschenkel in die EU importiert worden, was bis zu zwei Milliarden Fröschen entspreche. In den 1970er und 1980er Jahren waren laut der Studie Indien und Bangladesch die Hauptlieferländer. Nach einem drastischen Rückgang der Populationen hatten beide Länder den Frosch-Export gestoppt, wobei nun Indonesien an ihre Stelle trat. Dort hat der Bestand wildlebender Froscharten nun auch wie in der Türkei und Albanien stark abgenommen.

Link zur Studie: Numerous uncertainties in the multifaceted global trade in frogs’ legs with the EU as the major consumer

13.02.2023, 12:11 Uhr | Sortenwahl und handwerkliches Können wichtig beim Anbau von Urgetreide

Alte Getreidesorten wie Dinkel, Emmer und Einkorn sind in den vergangenen Jahren wieder stärker in Mode gekommen. An der Uni Hohenheim wurde nun in einem großen Feldversuch erforscht, worauf es bei Anbau und Verarbeitung der Urgetreide ankommt. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede bei den verschiedenen Sorten und auch, dass bei der richtigen Verarbeitung einiges an Know-How gefragt ist.

Insgesamt wurden rund 100 Merkmale von insgesamt 148 Einkorn-Sorten untersucht. Der Ertrag war im Vergleich zu Weizen allgemein deutlich niedriger, wobei die Forschenden eine große Schwankungsbreite zwischen den einzelnen Sorten feststellten. Mit der richtigen Sortenwahl könne der Ertrag jedoch um mehr als 30 Prozent gesteigert und das Anbaurisiko halbiert werden. Beim Backen wurde deutlich, dass Teige auf Einkorn-Basis noch empfindlicher sind als solche auf Dinkel-Basis. Wichtig seien dabei viele Ruhezeiten, eine Reduktion der Hefemenge sowie die Arbeit mit Vorteigen oder Sauerteigen, so die Experten.

Link zur Studie: Agronomie und Verarbeitungseigenschaften von 148 verschiedenen Einkornsorten im Vergleich zu Weizen

13.02.2023, 10:34 Uhr | Spezielles Protein bewirkt offenbar Immunität gegen Corona

Das Rätsel, warum manche Menschen nicht an Covid-19 erkranken, könnte gelöst sein. Forschende der Uni Sydney um Prof. Greg Neely haben ein Protein namens LRRC15 entdeckt, das offenbar Sars-CoV-2 in der Lunge bindet und gleichzeitig die antivirale Abwehr im Körper stärkt.

Die australischen Experten identifizierten das Eiweiß mithilfe des gentechnischen Werkzeugs Crispr. Damit überprüften sie, welche Gene dafür sorgen, dass sich das Spike-Protein des Coronavirus an den menschlichen Körper binden kann. LRR15 blockierte das Spike-Protein in den Studien, sodass sich das Virus nicht mehr an menschliche Zellen heften konnte. Das Eiweiß kommt im menschlichen Körper anscheinend erst vor, nachdem Sars-CoV-2 in den Körper eingedrungen ist.

"Wir haben Lungen von Patienten untersucht, die an Covid oder anderen Krankheiten gestorben sind, und festgestellt, dass die schwer erkrankten Covid-Patienten tonnenweise dieses LRRC15 in ihren Lungen hatten", sagte Neely der britischen Zeitung "The Guardian". Das Protein wirkt dabei offenbar wie ein molekularer Klettverschluss, der sich an Sars-CoV-2 bindet und es von der Zielzelle wegzieht.

10.02.2023, 17:40 Uhr | Antarktische Meereisbedeckung so gering wie noch nie

Die Meereisausdehnung in der sommerlichen Antarktis hat am 8. Februar 2023 ein Rekordminimum erreicht: Satellitendaten zeigten, dass nur eine Fläche von 2,2 Millionen Quadratkilometern des Südlichen Ozeans von Meereis bedeckt sei, teilte das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) am Freitag mit. Damit sei das bisherige Minimum seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979 bereits unterschritten, obwohl die sommerliche Schmelzperiode voraussichtlich noch bis in die zweite Februarhälfte anhalte. Möglich sei daher ein noch merklich geringerer Wert. Das bisherige Minimum war mit 2,27 Millionen Quadratkilometern am 24. Februar 2022 gemessen worden.

Die Meereisbedeckung in der Antarktis erreicht im Jahresverlauf im September oder Oktober ihren Höhepunkt und im Februar ein Minimum. Bei maximaler Ausdehnung beträgt sie nach Angaben des AWI im Allgemeinen bis zu 20 Millionen Quadratkilometer, im Sommer schrumpft sie auf rund drei Millionen Quadratkilometer. Eine mögliche Ursache für die vor allem in den letzten sechs Jahren beobachtete starke Eisschmelze seien die überdurchschnittlich warmen Lufttemperaturen westlich und östlich der Antarktischen Halbinsel.

(dpa)

10.02.2023, 15:20 Uhr | 9 Gründe, warum wir Menschen die Biodiversität im Süßwasser brauchen

Die Tier- und Pflanzenwelt im Süßwasser ist gefährdet. Laut der 2022 aktualisierten "Roten Liste der Arten" der Weltnaturschutzorganisation (IUCN) ist ein Drittel der Süßwasser-Tierarten vom Aussterben bedroht. Das ist bedenklich für die Ökosysteme, aber auch für uns Menschen, denn wir sind auf biologisch vielfältige Gewässer angewiesen. Ein internationales Forschungsteam hat in der Fachzeitschrift WIREs Water die wichtigsten Funktionen und Leistungen zusammengestellt, die von der biologischen Vielfalt in Binnengewässern abhängig sind. Sie unterscheiden dabei materielle, nicht materielle und regulierende Ökosystemleistungen der Biodiversität.

Nahrung: Obwohl wir bei Nahrung aus dem Wasser zuerst an Fische denken, ist die Bandbreite tatsächlich groß und reicht von Tieren über Pflanzen bis hin zu Mikroorganismen. Andere tierische und pflanzliche Produkte: Aus Rohstoffen aus dem Süßwasser werden Gebrauchs- und Ziergegenstände hergestellt, etwa Kleidung aus Fischleder, Nagelfeilen aus Fischschuppen und Scheren aus Piranhazähnen. Wasserpflanzen dienen als Baumaterial und Werkstoff für Möbel. Gesundheit und genetische Ressourcen: Algen, Wasserpflanzen und tierische Produkte – von Kollagenen aus Fischen bis hin zu Sekretionsprodukten von Froschhaut – finden in Medizin und Pharmakologie Anwendung. Freizeitwert Erholung: Schwimmen und Bootfahren finden vor allem dort statt, wo die Wasserqualität durch sensorische Erfahrungen wie Geruch und Sicht als gut eingeschätzt wird. Bedeutung für Kultur, Religion und Spiritualität: Fast alle Kulturen an großen Seen oder Flüssen haben Rituale und Traditionen, die mit den dortigen Lebewesen verknüpft sind. Möglichkeiten für Bildung und technischen Fortschritt: Von formalen Lehrplänen in Grundschulen bis hin zu gezielten außerschulischen Aktivitäten für Jugendliche – all dies trägt dazu bei, Verbindungen zu schaffen und den verantwortungsvollen Umgang damit zu fördern. Klimaregulation: Süßwasserökosysteme sind von entscheidender Bedeutung für die Speicherung und Bindung von Kohlenstoff und Methan. Wasserhaushalt in der Landschaft: Ufer- und Wasserpflanzen verringern die Wassergeschwindigkeit, verbessern die Uferstabilität, halten Sedimente zurück und filtern Nähr- und Schadstoffe. Selbstreinigung des Wassers und Stoffkreisläufe: Milliarden von Mikroorganismen, Pflanzen, Algen und Tieren reinigen das Wasser, indem sie überschüssige Nährstoffe, Krankheitserreger und Schadstoffe filtern. Das ist u.a. für die Trinkwassergewinnung von entscheidender Bedeutung.