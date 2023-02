14.02.2023, 11:03 Uhr | Zu wenig Schlaf lässt auch Studienleistungen sinken

Schlafmangel kann sich in vielerlei Hinsicht negativ auf Körper und Geist auswirken. Eine US-Studie hat nun gezeigt, dass zu wenig schlafen offenbar auch die Leistungen von College-Studenten im ersten Jahr beeeinträchtigt. Im Ergebnis hatten jene Probanden mit längerem Durchschnittsschlaf auch bessere Durchschnittsnoten zum Abschluss des Jahres. Jede Stunde weniger im Schlafschnitt war dagegen mit 0,7 Punkten weniger verbunden.

Für die Untersuchung wurde eine Messung mittels der sogenannten Aktigraphie angewendet. Dabei handelt es sich um eine nicht-invasive Methode, bei der die Teilnehmenden während des Schlafs ein Messgerät tragen, dass ihre Bewegungen und somit den Schlaf-Wach-Rhythmus dokumentiert. Insgesamt wurden für die Studie die Daten von 600 Studenten aus drei US-Colleges aufgezeichnet.

Link zur Studie: Nightly sleep duration predicts grade point average in the first year of college

14.02.2023, 09:45 Uhr | Luftqualität gut, aber nicht gut genug

Die Luftqualitätsgrenzwerte in Deutschland sind im vergangenen Jahr im fünften Jahr in Folge nahezu überall eingehalten worden. Das hat das Umweltbundesamt (UBA) mit Sitz in Dessau-Roßlau mitgeteilt. "Das ist zunächst sehr erfreulich", sagte UBA-Präsident Dirk Messner. Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid wurde voraussichtlich noch an zwei verkehrsnahen Messstationen in München und Essen überschritten - damit ist eine Stadt weniger betroffen als im Vorjahr.

Trotz der Fortschritte müsse berücksichtigt werden, dass die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid vor mehr als 20 Jahren festgelegt worden seien und nicht den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprächen, betonte Messner. Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid liege in Deutschland zum Beispiel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle mittlerweile einen Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter. Diesen strengeren Richtwert hielten rund drei Viertel aller Messstationen vor allem in Ballungsräumen und Städten nicht ein.

Link zur Pressemitteilung: Luftqualitätsgrenzwerte in Deutschland 2022 erneut nahezu überall eingehalten

13.02.2023, 17:31 Uhr | CBD kann Krämpfe bei epileptischen Anfällen reduzieren

Der Cannabis-Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) hilft offenbar dabei, epileptische Krämpfe zu verringern, die bisher therapeutisch nicht behandelt werden konnten. Das hat eine US-Studie ergeben, bei der die Auswirkungen von CBD auf das Nervensystem von Mäusen untersucht wurden.

Dabei zeigte sich, dass CBD die Signale im Gehirn blockierte, die von einem Molekül namens Lysophosphatidylinositol (LPI) weitergeleitet werden. In den Nervenzellen verstärkt LPI normalerweise die Signale, aber wird im Krankheitsfall "missbraucht", was die Krämpfe auslöst. In der neuen Untersuchung konnte nun erstmals gezeigt werden, dass LPI auch die Signale schwächt, die den Krämpfen entgegenwirken, was eine Erklärung für die positiven Folgen einer Behandlung mit CBD ist.

"Die Studie klärt nicht nur auf, wie CBD gegen Krämpfe eingesetzt werden kann, sondern auch in einem weiteren Sinne, wie bestimmte Kreisläufe im Gehirn funktionieren", erläutert der Studienautor Richard W. Tsien. Ähnliche Vorgänge könnten dabei auch Auslöser für Krankheiten wie Autismus und Schizophrenie sein, so der Experte. Frühere Analysen hatten zwar schon die Zusammenhänge zwischen LPI und epileptischen Krämpfen gezeigt, diese sei nun aber deutlich detaillierter was die Mechanismen dahinter angeht.