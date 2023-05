Allgemein zeigte sich in der Studie eine große Unsicherheit unter den Studierenden, was den Einsatz von KI im Studium angeht. "Viele Studenten haben überhaupt keine Ahnung, ob ihre Bildungseinrichtung irgendwelche Regeln für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI hat und das ist natürlich besorgniserregend", erklärt der Studienautor Hans Malmström. Die Forschenden betonen auch, dass es ihnen ein Anliegen war, den Studierenden in dieser Frage überhaupt eine Stimme zu verschaffen - denn diese hätte dabei durchaus differenzierte Meinungen.

Link zur Studie: Chatbots and other AI for learning: A survey of use and views among university students in Sweden