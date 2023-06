Den Forschenden ist es gelungen, ein System zu entwickeln, das sich mit einer Abmessung von 7 x 7 x 5 Zentimetern in jeden Fahrzeugschweller integrieren lässt. Die Installation mehrerer Projektoren erlaubt es, Bilder rund um das Auto auf der Straße darzustellen. Darüber hinaus ist das System in der Lage, ultrahelle Projektionen (10.000 Lux) zu erzeugen, so dass Radfahrende und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, die Bilder auf der Straße auch an sonnigen Tagen erkennen können. Nun wird das System in ein Demonstrationsfahrzeug integriert. Die Forschenden stellen den entwickelten Mikroprojektor erstmals auf der diesjährigen LASER World of PHOTONICS in München vor, die vom 27. bis 30. Juni stattfindet.