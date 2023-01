20.01.2023, 16:10 | Kondensatoren statt Batterien

Forschende der Universität Jena sind an einem internationalen Projekt beteiligt, das nachhaltige und zugleich leistungsstarke Energiespeichersysteme entwickeln will. Ziel ist es, eine Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus zu schaffen, die bisher den größten Anteil an Stromspeichern stellen, so zum Beispiel in Elektroautos. Allerdings haben diese Speicher Nachteile. Neben den oft längeren Ladezeiten fällt auch der Bedarf an seltenen Rohstoffen negativ ins Gewicht. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus sechs weiteren Ländern setzt das Team aus Jena dagegen auf Kondensatoren, für die in Jena Elektrolyte produziert werden.

Darüber hinaus wollen die Forschenden, diesmal mit Partnern aus fünf Ländern, die Lithium-Ionen-Akkus umweltverträglich weiterentwickeln, indem sie das seltene Lithium durch Natrium ersetzen. Beide Wege, Kondensatortechnik und Natrium-Ionen-Akkus, sollen helfen, die Energiewende hin zur Klimaneutralität zu unterstützen. Hierbei kommt dem Speichern von Energie eine zentrale Rolle zu.

Der mutmaßliche Cyberangriff auf die TU Bergakademie Freiberg hat erneut einen Fokus auf die IT-Sicherheit deutscher Hochschulen gelenkt. Recherchen haben ergeben, dass dieses Problem weiter verbreitet ist als bislang angenommen. Auf Nachfrage von MDR KULTUR teilte die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit, dass deutschlandweit bislang etwa 24 Hochschulen und Universitäten betroffen seien, in Mitteldeutschland neben Freiberg unter anderem auch die Universität Leipzig, die Westsächsische Hochschule Zwickau und die Hochschule Anhalt.

Der Präsident der HRK, Prof. Peter-André Alt, wies in seiner Stellungnahme auf die Bedeutung dieser Angriffe hin: "Es sind natürlich Forschungsdaten, die relevant sind – das spielt eine wesentliche Rolle und zwar im breiten Spektrum von den Technikwissenschaften zu den Natur- und Lebenswissenschaften.“ Nicht selten seien auch Universitätsklinika davon betroffen, die hoch sensibel sind bis hinein in die Bereiche der Krankenversorgung, so Alt. „Wenn man also wirklich Böses ausrichten will, dann erreicht man das über diesen Weg und es ist zum anderen auch der Service-Betrieb der Administration; der Lehrbetrieb, der getroffen wird, wenn Netzwerke oder Server entsprechend gehackt werden."