02.05.2023 10:30 Uhr | Unternehmen in Sachsen-Anhalt forscht an Windrad-Recycling

Alte Windräder könnten künftig zur Reparatur bestehender Anlagen eingesetzt werden. Dieses Ziel verfolgt das Unternehmen Deutsche Vacuumtrockner in Sangerhausen. Wie es der Deutschen Presseagentur mitteilte, habe man ein Verfahren entwickelt, um alte Windradflügel in ihre Bestandteile Harz und Glasfaser zu zerlegen. Im Jahr falle zu Spitzenzeiten bis zu 50.000 Tonnen Schrott an, der in der Regel verbrannt werde. Aus den gewonnenen Materialien könnten aber Matten gefertigt werden, mit denen kaputte Rotorflügel repariert werden können. Das Verfahren sei auch für die Raumfahrt und den Bootsbau interessant.

02.05.2023 09:12 Uhr | Hirnscanner: US-Forscher kommen mit KI dem Gedankenlesen näher

US-Wissenschaftlern ist es nach eigenen Angaben gelungen, mit Hilfe von Hirnscannern und künstlicher Intelligenz grob zu erfassen, was Menschen denken und damit dem Gedankenlesen ein ganzes Stück näher zu kommen. Die Forscher der Universität von Texas in Austin nutzen dafür einen Sprachdecoder, der "auf einer ganz anderen Ebene" als gängige Geräte funktioniere, sagte Alexander Huth, Neurowissenschaftler an der US-Universität und Co-Autor einer in der Fachzeitschrift "Nature Neuroscience" veröffentlichten Studie zu dem Thema, am Montag bei einer Pressekonferenz.

Sprachdecoder könnten demnach künftig Menschen, die ihr Sprachvermögen verloren haben, durch ein Gehirnimplantat in die Lage versetzen, Wörter und sogar ganze Sätze zu buchstabieren. Die "Gehirn-Computer-Schnittstellen" konzentrieren sich dabei auf den Teil des Gehirns, der den Mund steuert, wenn dieser versucht, Wörter zu bilden. "Unser System arbeitet auf der Ebene der Ideen, der Semantik, der Bedeutung", sagte Huth. Demnach handelt es sich um das erste System, das Sprache auch ohne Gehirnimplantat rekonstruieren kann.

Für die Studie verbrachten drei Probanden insgesamt 16 Stunden in einem funktionellen Magnetresonanztomographen (fMRT) – einem Gerät, das physiologische Funktionen im Körper per Magnetresonanztomographie abbildet – und hörten sich gesprochene Podcasts an. So konnten die Forscher aufzeichnen, welche Reaktionen Wörter, Sätze und Bedeutungen in den Hirnregionen auslösten, die für die Verarbeitung der Sprache zuständig sind. Sie speisten diese Daten in ein neuronales Netzwerk-Sprachmodell ein, das GPT-1 verwendet, den Vorgänger der KI-Technologie, die auch ChatGPT nutzt.

Das KI-Modell wurde so trainiert, dass es vorhersagen konnte, wie das Gehirn auf die gehörte Sprache reagieren würde, und dann die Optionen eingrenzen und die wahrscheinlichsten Sätze zuordnen konnte. Hörte der Studienteilnehmer beispielsweise den Satz "Ich habe noch keinen Führerschein", gab das Modell zurück: "Sie hat noch nicht einmal angefangen, fahren zu lernen". Selbst wenn sich die Probanden eigene Geschichten ausdachten, war der Decoder in der Lage, das Wesentliche zu erfassen, erklärte Huth. "Dies zeigt, dass wir etwas dekodieren, das tiefer liegt als Sprache, und es dann in Sprache umwandeln", sagte der Forscher.

Der nicht an dem Experiment beteiligte Bioethik-Professor an der Universität Grenada in Spanien, David Rodriguez-Arias Vailhen, bestätigte, dass das System über das hinausgehe, was mit früheren Gehirn-Computer-Schnittstellen erreicht worden sei. "Dies bringt uns einer Zukunft näher, in der Maschinen in der Lage sind, Gedanken zu lesen und zu transkribieren", sagte er und warnte davor, dass dies möglicherweise gegen den Willen eines Menschen geschehen könnte, etwa wenn dieser schläft.

28.04.2023 17:32 Uhr | Fitnesskanäle in sozialen Medien fördern problematische Ernährung

Junge Erwachsene, die in sozialen Medien zahlreichen Fitness- und Gesundheitskanälen folgen, zeigen problematische Einstellungen in Bezug auf Ernährung. Das ist das Fazit einer Studie von österreichischen Medienwissenschaftlern.

Rebecca Scheiber, Sandra Diehl und Matthias Karmasin hatten im Internet 647 deutschsprachige Frauen und Männer zu ihren Nutzungsgewohnheiten auf Plattformen wie Youtube, Instagram oder TikTok befragt und zu ihren Einstellungen gegenüber Essen. Dabei zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang: Je mehr sie sich für Health- und Fitness-Inhalte interessierten, desto stärker zeigten sie eine Tendenz zu Orthorexie nervosa.

Wer sich intensiv mit Fitnesskanälen beschäftigt, entwickelt oft problematische Einstellungen zu Ernährung. Bildrechte: IMAGO/Zoonar Mit dem Fachbegriff bezeichnen Forschende Ernährungspläne, bei denen sich Betroffene übermäßig viel mit Lebensmitteln beschäftigen und sich bei ihren Essgewohnheiten oft starke Beschränkungen auferlegen. "Vielerorts dominieren Salat und Pilates, Proteinshakes und Crunches den Lifestyle von jungen Menschen. Das Gesunde ist dann nicht mehr nur noch gesund", sagt Rebecca Scheiber. Betroffene verinnerlichten ein Körperideal, bei dem Menschen dünn und muskulös definiert sind.