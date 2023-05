03.05.2023 08:35 Uhr | Erste Blaukrabbe in südlicher Ostsee nachgewiesen

An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist eine dort bislang unbekannte Krabbenart aufgetaucht. Es handle sich um eine Blaukrabbe, "die hier bisher noch nie gefunden worden ist", sagte Ines Martin vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. Das Exemplar sei tot 200 Meter neben der Seebrücke in Ahlbeck von einem Strandspaziergänger gefunden worden, der gleich erkannt habe, dass es sich hier um eine besondere Krabbe handelt. Das sei unter anderem wegen der auffälligen Blaufärbung deutlich geworden. Der Mann habe das Meeresmuseum und Martin als Kuratorin für Krebse verständigt.

Bei dem Fund auf Usedom handele sich um den ersten Nachweis der Krabbe an der südlichen Ostseeküste. Eigentlich stamme die Art von der amerikanischen Ostküste. Um 1900 habe es an der französischen Atlantikküste einen ersten Nachweis dieser Art in Europa gegeben und 1964 den ersten Fund in der Nordsee in der Nähe von Cuxhaven. "Nur zwei Einzelnachweise für die Ostsee sind bisher in der Literatur erwähnt: 1951 bei Kopenhagen und 2007 weiter nördlich in Skagen, zwischen dem Kattegat und Skagerak. Für die innere Ostsee waren bis dato keine Funde gemeldet", sagte Martin.

dpa

02.05.2023 15:45 Uhr | Bau von 300-Meter-Windrädern noch 2023 geplant

Windräder sollen unter bestimmten Voraussetzungen in Deutschland doppelt so hoch werden (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack

Eins draufsetzen für mehr Windkraft: Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau erster Höhenwindräder in Deutschland begonnen werden. Das sagte Martin Chaumet von der in Leipzig ansässigen Bundesagentur für Sprunginnovationen der Deutschen Presseagentur. Hintergrund ist die Inbetriebnahme eines Mastes zur Windmessung in gleicher Höhe, einer Vorstufe der neuen Windräder, am Donnerstag im brandenburgischen Schipkau.

Chaumet zufolge könnten die Windräder Energie fast auf Offshore-Niveau liefern, in 300 Metern Höhe würde der Wind Geschwindigkeiten von acht statt nur fünf oder sechs Metern pro Sekunde erreichen. Als Standorte denkbar seien zum Beispiel große Industrieflächen wie in Leuna und Ludwigshafen. Auch Bayern und Baden-Württemberg, wo in 150 Metern Höhe wenig nutzbarer Wind wehen würde, kämen als Standorte infrage.