04.02.2023, 09:03 Uhr | Feinstaub kann sich auf psychische Gesundheit auswirken

Schon geringe Feinstaubbelastungen können zu Angststörungen führen. Das legen Forschende aus Großbritannien nahe und haben Daten von 300.000 Erwachsenen über einen Zeitraum von elf Jahren verarbeitet.

Bei höheren Feinstaubwerten würden auch die Fälle von Depression steigen. Grenzwerte für Feinstaub sollten deshalb niedriger angesetzt werden, so die Empfehlung der Forschenden. Jüngst festgelegte Richtlinien erlauben in Großbritannien aber doppelt so hohe Belastungen wie von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen.

Link zur Studie: Long-term Exposure to Multiple Ambient Air Pollutants and Association With Incident Depression and Anxiety

03.02.2023, 17:06 Uhr | Digitalisierung und Elektromobilität müssen keine Jobkiller sein

In der Automobilbranche wird es in den kommenden Jahren voraussichtlich einen grundlegenden Wandel geben, ausgelöst vor allem durch die beiden Tendenzen der Digitalisierung und Elektromobilität. Dies löst unter den Beschäftigten aber nicht nur Ängste vor einem möglichen Verlust des Arbeitsplatzes aus. Bei vielen von ihnen besteht auch eine hohe Bereitschaft zu Weiterbildung und persönlicher Veränderung, wie eine Studie der Uni Erlangen-Nürnberg ergeben hat.

Für die Untersuchung wurden insgesamt mehr als 4.000 Arbeitnehmer aus der Automobilbranche teils in qualitativen, teils in quantitativen Interviews befragt – ein Großteil davon vom Autobauer Volkswagen. "Entgegen der üblichen Sichtweise in der Forschung wollten wir den Fokus nicht darauf legen, was Transformation für die ferne Zukunft des Arbeitsmarktes bedeutet", erklärt die Studienautorin Prof. Sabine Pfeiffer. "Wir können zeigen, dass ein Großteil der Transformation bei den normalen Beschäftigten ankommt und von ihnen gestaltet wird." Die größten Probleme bei den Weiterbildungsmaßnahmen seinen laut den Befragten die Vereinbarkeit mit der Familie und die Erfahrung, dass sich eine bereits absolvierte Weiterbildung nicht "rechnete", also nicht mit einer inhaltlich adäquaten Stelle belohnt wurde.