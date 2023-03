ADCY5-abhängige Dyskinesie – Hoffnung aus Halle

07.03.2023 07:30 | Klimawandel könnte Deutschland Hunderte Milliarden kosten

Auf Deutschland könnten durch den Klimawandel bis zur Mitte des Jahrhunderts nach einer Studie Kosten von bis zu 900 Milliarden Euro zukommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die die Bundesministerien für Umwelt sowie Wirtschaft und Klimaschutz am Montag in Berlin vorstellten. Für die Zeit von 2000 bis 2021 werden die materiellen Schäden in Folge der Erderwärmung darin auf mindestens 145 Milliarden Euro geschätzt.

In dem Papier mit dem Titel "Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutschland" spielen das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und die Prognos AG verschiedene Szenarien für den Zeitraum 2022 bis 2050 durch, die sich in ihrer Heftigkeit je nach Ausmaß der Erderhitzung unterscheiden. Im günstigsten Fall entstünden Kosten von 280 Milliarden Euro. Nach den Modellen würden sich die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Extremereignisse wie Hitze und Hochwasser der letzten zwanzig Jahre bis 2050 jährlich um das Anderthalb- bis Fünffache erhöhen. Ohne Vorkehrungen zur Anpassung an die Erderwärmung käme es der Studie zufolge zu Verlusten in der Wirtschaftsleistung.

dpa

06.03.2023 17:30 | ADCY5-abhängige Dyskinesie – Hoffnung aus Mitteldeutschland

Für Menschen mit der Muskelkrankheit ADCY5-abhängige Dyskinesie gibt es offenbar einen Hoffnungsschimmer aus Mitteldeutschland. Ein Team der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg und der Uni Leipzig hat herausgefunden, dass das Asthmamittel Theophyllin und das (in Europa nicht zugelassene) Parkinson-Medikament Istradefyllin für Linderung bei der Muskelerkrankung ADCY5-abhängige Dyskinesie sorgen können. Was ist ADCY5-abhängige Dyskinesie? Ein oder mehrere Defekte im ADCY5-Gen lösen diese sehr seltene Krankheit aus, bei der ein spezielles Enzym, der cAMP-Botenstoff, in den Zellen überaktiv ist. Diese Überproduktion sorgt für unkontrollierte Bewegungen, Krämpfe und andere Beschwerden, wie Sprachstörungen. Medikamente, die bisher bei der Krankheit zur Linderung der Symptome eingesetzt wurden, haben starke Nebenwirkungen.

Durch einen Zufall wurde bei einer Person mit dem Gendefekt bemerkt, dass Kaffee offenbar eine lindernde Wirkung hat. Das mitteldeutsche Forschungsteam folgte dieser Spur und suchte nach bereits vorhandenen Medikamenten, die eine dem Koffein ähnliche Grundstruktur aufweisen, allerdings ohne den "Hallo-Wach-Effekt". Fündig wurden sie beim Asthmamittel Theophyllin und dem Parkinson-Medikament Istradefyllin, das aber in Europa nicht zugelassen ist. Wirkstoffe in beiden Mitteln drosseln die Bildung des cAMP-Botenstoffs in den Zellen. Der Asthmawirkstoff, der auch für Kinder zugelassen ist, zeigte in einer Fallstudie mit einem Kind einen verblüffenden Effekt.

Wissenschaftlerin Prof. Dr. Andrea Sinz vom Institut für Pharmazie an der Uni Halle zufolge erhielt das Kind den Wirkstoff in Absprache mit den Eltern erst in niedrigeren, später in höheren Dosen. Es konnte schließlich gerade sitzen, Zuckungen und unkontrollierte Bewegungen wurden deutlich weniger, im Schlaf verschwanden sie komplett. Nach einigen Monaten konnte das Kind sogar aus dem Rollstuhl aufstehen, laufen und deutlicher sprechen. Gleichzeitig wurden keine gravierenden Nebenwirkungen beobachtet. Inzwischen wird diese Behandlungsmethode auch an anderen Kindern mit ADCY5-abhängiger Dyskinesie getestet.

Die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health schätzt, dass in den USA etwa 300 Personen mit dieser Erkrankung leben. Prof. Dr. Andrea Sinz geht davon aus, dass es weit mehr Betroffene gibt als bekannt ist, da dieser Gendefekt so selten ist, dass er vermutlich nicht immer nicht korrekt erkannt und diagnostiziert wird.