09.01.2023, 17:30 Uhr | Welche Gene Flügel wachsen ließen: Forschende analysieren konvergente Evolution

Fledermäuse und Vögel haben eine vollkommen unterschiedliche Evolutionsgeschichte hinter sich, dennoch haben beide Gattungen Flügel entwickelt. Dieses Phänomen – eine unterschiedliche Entwicklung, die zu gleichen Eigenschaften führt – nennt sich konvergente Evolution und ist ein für die Genetik besonders spannendes Forschungsfeld. Welche genetischen Veränderung führen zu solchen gleichen Merkmalen? Um das besser zu beantworten haben Forschende der Universität Würzburg eine neue Analysemethode entwickelt. Sie können nun tausende entschlüsselte Genome völlig verschiedener Spezies quer aus dem gesamten Artenspektrum auf Mutationen untersuchen, die zu solch entscheidenden Merkmalen wie Flügel geführt haben.

Der Artikel bei MDR WISSEN: Welche Gene Flügel wachsen ließen: Forschende analysieren konvergente Evolution

09.01.2023, 15:50 Uhr | Krebs bekämpfen und Tierversuche reduzieren

Zwei Dresdner Forschungseinrichtungen haben ein gemeinsames Projekt aufgesetzt, mit dem sie radioaktive Substanzen für die Krebstherapie entwickeln können, ohne für alle Experimente auf Tierversuche zurückgreifen zu müssen.

Ausgangspunkt dieses Projekts waren die Forschungen von Dr. Wiebke Sihver vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) zu sogenannten Radioliganden. Diese Substanzen mit einem radioaktiven Nuklid heften sich direkt an den zu bekämpfenden Tumor, verschonen aber das umgebende gesunde Gewebe. Sihver und ihr Team haben dies zunächst außerhalb von Organismen "in vitro" (im Glas) erforscht und hätten als nächsten Schritt auf Tierversuchen wechseln müssen. Um diese weites möglich reduzieren zu können, sind die Forscherinnen auf das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS zugegangen, das bereits seit Jahren an alternativen Methoden forscht.

Die Idee: in einer Art "Minilabor" von der Größe einer Tablettenschachtel werden menschliche Zellen außerhalb eines Organismus‘ gezüchtet, mit denen sich Organfunktionen oder auch Krankheitsprozesse künstlich darstellen lassen. Ventile und Kanäle simulieren das Gefäßsystem, eine kleine Pumpe den Herzschlag. Die "Labore" in Chipform, die seit kurzem vier Organe darstellen können, werden aus übereinander geschichteten Kunststofffolien gebaut, in die Blutbahnen und Kammern geschnitten werden. Die so gezüchteten Zellkulturen, die etwa einen Monat überleben können, sind in ihrer Reaktionsweise näher am menschlichen Tumor, als es Tierversuche simulieren könnten.