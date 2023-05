Grundlage seien dabei sogenannte bioinspirierte Moleküle – neuartige Moleküle, die auf verschiedenen Kohlenhydraten basieren. Mithilfe von Computermodellen und Simulationen konnte die Knochenregeneration bei Mäusen verbessert werden. Die Moleküle können in Biomaterialen und damit auch lokal in Knochendefekte eingebunden werden. In der Untersuchung konnte das Team die Knochenheilung um bis zu fünfzig Prozent steigern. Durch den Einsatz von Computermodellen sei es zudem möglich, Tierversuche auf ein Minimum zu reduzieren und erst zur Endphase des Projektes einzusetzen. Die neu entwickelten Moleküle könnten den Forschenden zufolge dazu verwendet werden, Proteine auszuschalten, die die Knochenregeneration blockieren, und zur Entwicklung neuer, wirksamerer Therapien für Knochenbrüche und andere Knochenerkrankungen führen.

Immer noch führend, trotzdem so gering wie nie: Das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Fernsehangebote hat ein unteres Rekordniveau erreicht. Das ergab die medienwissenschaftliche Langzeitstudie Medienvertrauen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. So hielten 62 Prozent der Deutschen das öffentlich-rechtliche Fernsehen für vertrauenswürdig, im Pandemiejahr 2020 waren es noch siebzig Prozent, davor 65 bis 72 Prozent. In den in der Studie als "Neue Bundesländer" bezeichneten östlichen Regionen des Landes hätten allerdings nur 41 Prozent ein hohes Vertrauen. Zudem war es in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnenden höher als in Klein- und Mittelstädten.