12.01.2023, 13:25 Uhr | Nord-Schweden: Europas größtes Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt

Das teilte das staatliche schwedische Bergbauunternehmen LKAB am Donnerstag mit. LKAB betreibt im nordschwedischen Kiruna eine Eisenmine betreibt. Demnach handelt es sich um Vorkommen im Umfang von über einer Million Tonnen an Metallen. Das genaue Ausmaß des Funds sei noch nicht klar. Seltene Erden umfassen eine ganze Reihe von Elementen, die unter anderem für die Produktion von Smartphones und Elektroautos benötigt werden, etwa für Batterien, Katalysatoren und Magnete, aber auch für Leuchtmittel. Derzeit ist das größte Vorkommen dieser Metalle in China zu finden. (afp)

12.01.2023, 12:05 Uhr | Mehr Heizkosten-Gerechtigkeit für Mieter und Vermieter

Ein neues Modell im Mietrecht soll für einen fairen Umgang mit Heizkosten und deren Einsparung sorgen. Das Öko-Institut hat dieses Modell nun untersucht und kommt zu dem Schluss, dass es technisch und rechtlich machbar ist, Anreize zum Energiesparen für Mieter und Vermieter bietet, aber mit einem temporären Mehraufwand verbunden ist.

Das "Teilwarmmietenmodell", dessen Prüfung vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurde, sieht vor, dass beide Mietparteien für energiesparendes Handeln belohnt werden. Mietende bezahlen – unabhängig von den Energiepreisen und aktuellem Verbrauch – eine Heizkostenpauschale, die dem Durchschnitt des gesamten Gebäudes über einen längeren Zeitraum entspricht. Wenn sie weniger heizen, bekommen sie dafür einen Abschlag. Umgekehrt werden die Vermietenden für energetische Sanierungen belohnt, da alle Einsparungen des gesamten Gebäudes nicht umgelegt werden, sondern allein denen zugutekommen soll, die die Sanierung bezahlt haben. Die aktuell noch gültige Modernisierungsumlage würde dann entfallen.

Das Ökoinstitut kommt in seiner Bewertung zu dem Schluss, dass mit dieser Veränderung ein Beitrag zur klimafreundlichen Transformation des Gebäudesektors geleistet werden kann, weist aber darauf hin, dass mit der Umstellung der Abrechnungen und bestehenden Mietverträge ein erheblicher administrativer Aufwand anfallen würde.

Zum Beitrag des Öko-Instituts: Teilwarmmieten für einen sozialgerechten Klimaschutz in Gebäuden?

12.01.2023, 11:00 Uhr | Hochbeständiger Kunststoff, biologisch abbaubar?

Dass sich Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit bei Kunststoffen nicht ausschließen müssen, haben Wissenschaftler in Konstanz gezeigt. Sie haben einen Werkstoff aus Polyester entwickelt, der trotz guter Konstruktionswerte biologisch abbaubar ist.

Formbare Kunststoffe mit hohem Schmelzpunkt aus Polyethylen (PE) gehören zu den beständigen und langlebigen Werkstoffen. Ihre Langlebigkeit ist gleichzeitig auch ihr Problem, da es schwer ist, sie nach Gebrauch auch wieder loszuwerden. Eine umweltgerechte Alternative könnte nach Aussage einer Arbeitsgruppe an der Universität Konstanz in der Verwendung eines von ihnen entwickelten Polyestermaterials liegen, das eine ähnliche Kristallinität und einen ähnlich hohen Schmelzpunkt aufweist wie PE, dabei aber rückstandfrei abbaubar sein soll. Ein Großteil des Materials soll sich bereits durch natürlich vorkommende Enzyme zersetzen lassen; Rückstände dieses Verfahrens würden dann komplett im Boden kompostiert werden.

12.01.2023, 08:30 Uhr | Studien über Notwendigkeit von Lützerath-Rückbau kommen zu unterschiedlichem Ergebnis

Bei wissenschaftlichen Untersuchungen, ob die Kohle unter dem rheinländischen Lützerath tatsächlich benötigt werde, zeigt sich kein einheitliches Bild. Der Kohlebedarf aus dem Tagebau Garzweiler kann ohne die Kohle unter Lützerath gedeckt werden – das ist das Fazit von Forschenden aus Berlin und Flensburg sowie des Deutschen Insituts für Wirtschaftsforschung. Selbst bei maximaler Auslastung gebe es bis 2030 einen Überschuss von dreißig Millionen Tonnen Braunkohle. Eine von RWE in Auftrag gegebene Untersuchung kommt zu einem anderen Schluss. Demnach würden beim geringsten angenommen Verbrauch ohne die Kohle unter Lützerath noch 17 Millionen Tonnen fehlen. Fachleute betonten indes, die Kohle unter dem Ort sei weder das Zünglein an der CO2-Waage, noch sei ihr Abbau für die Netzstabilität notwendig, sondern marktwirtschaftlich getrieben. Die Energieökonomin Claudia Kemfert plädierte indes in ihrem MDR-Podcast, den Kohleabbau sofort zu stoppen, da Lützerath Deutschlands Image als Klimaschützer beschädige.

Jüngste Daten aus einigen europäischen Ländern deuten auf die zunehmende Präsenz von XBB.1.5 hin, eine Omikron-Untervariante – das sagte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa Hans Kluge am Dienstag in Kopenhagen. Man arbeite daran, die potenziellen Auswirkungen der Variante zu bewerten. Nach drei langen Pandemiejahren könne man sich keinen weiteren Druck auf die Gesundheitssysteme leisten. Die neue Variante gilt laut WHO als so leicht übertragbar wie keine andere. Dem Bremer Epidemiologen Hajo Zeeb zufolge könne man relativ sicher sagen, dass XBB.1.5 in den kommenden Monaten auch in Deutschland die dominante Variante werde – allerdings sei das kein Anlass zu großer Sorge.

11.01.2023, 15:59 Uhr | ISS: Raumfahrende müssen länger im All bleiben

Astro- und Kosmonauten der Sojus MS-22-Mission müssen aller Voraussicht nach mehrere Monate länger auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben. Das bestätigten Nasa und Roskosmos am Mittwochnachmittag. Drei ursprünglich im September angedockte Raumfahrer sollten ursprünglich im März mit ihrer Kapsel zurückkehren. Nach einem Austritt von Kühlflüssigkeit soll die Kapsel jetzt aber durch Sojus MS-23 ausgetauscht werden, um die Besatzung vor zu hohen Temperaturen in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit zu schützen. MS-22 soll hingegen unbemannt zur Erde zurückkehren.

11.01.2023, 14:55 Uhr | Planeten kartographieren mit künstlicher Intelligenz

Viele Jahrhunderte haben Menschen daran gearbeitet, korrekte Karten von der Oberfläche der Erde zu erstellen. Damit wir bei Mond, Mars und Co nicht so lange warten müssen, haben Forscherinnen und Forscher von Hochschulen in Bremen, Padua und Bologna eine Methode entwickelt, künstliche Intelligenz (KI) in die Auswertung der großen Datenmengen einzubeziehen, die bei der Erfassung von Himmelskörpern anfallen. Herausgekommen ist ein Open Source-Baukasten, der weiter optimiert werden kann und der nach Aussage der Forschenden "eine effektive, einfache und kostengünstige Methode für die Kartierung von Planeten im All" darstellt. Die Einsatzfähigkeit haben sie am Beispiel eines Marsabschnitts gezeigt.

11.01.2023, 13:40 Uhr | Auch Schimpansen haben Dialekte

Und zwar in ihrer Gestik, das zeigen Beobachtungen an wild lebenden Schimpansen in Uganda. Ein Beispiel sei die Kontaktaufnahme durch das Zerreißen von Blättern. Die ugandische Schimpansengruppe tat das in einer nur für sie typischen Art und Weise, was Forschenden als Gestendialekt interpretiert haben, der sich von der Gestik anderer Gruppen unterscheide. Weder der Lebensraum noch die Gene seien dafür verantwortlich. Zudem konnte an weiblichen Schimpansen einer anderen Gruppe beobachtet werden, dass diese in der Lage waren, den Dialekt richtig zu deuten. Das spreche für Lernfähigkeit im Erwachsenenalter.

Mit gleich vier spannenden Studien sind Hirnforscherinnen und Neurologen zu Jahresbeginn an die Öffentlichkeit getreten. In Freiburg und Bonn wird an unterschiedlichen Aspekten des Erinnerns geforscht, in St. Gallen das Zellwachstum bei Kleinkindern beleuchtet und in Marburg geht es um die Frage, wie wir die Länge von Strecken schätzen können.

Das menschliche Gedächtnis ist sicherlich eines der spannendsten Gegenstände der Hirnforschung und ist Anfang 2023 gleich mit zwei Meldungen vertreten: An der Uni Bonn wurden die die sogenannten "Gliazellen" untersucht – der neben den Nervenzellen zweite große Zelltyp. Dabei konnte eine spezielle Gruppe dieser Zellen identifiziert werden, die als "Ortszellen" dafür verantwortlich sind, dass wir Raumstrukturen lernen und uns besser orientieren können. An der Freiburger Uni ist man der Frage nachgegangen, wie wir uns erinnern – insbesondere, wie das Gehirn die aktuellen Informationen von außen mit dem Hervorrufen von Vergangenem koordiniert. Dabei stießen die Forschenden auf eine besondere Funktion der Zona incerta, einer bisher noch wenig erforschten Gehirnregion, in der Synapsen durch Umkehr von Signalen das Erinnern steuern.

Aus der Schweiz, genauer von Forschenden des Ostschweizer Kinderspitals St. Gallen, kommt die gute Nachricht, dass es mithilfe hochauflösender Ultraschallsonden gelungen ist, Untersuchungen am Gehirn von Babys und Kleinkindern vorzunehmen, die bislang nicht möglich waren. Dazu gehört die Erforschung des Wachstums von Gehirn und Synapsen ebenso wie die Diagnose von Neuropathien beim Kleinkind oder die Reifebeurteilung von frühgeborenen Kindern.