03.01.2022, 09:45 Uhr | Zellen haben einen Tastsinn

Mechanische Sensoren helfen Zellen dabei, zu entscheiden, ob sie sich teilen, bewegen oder differenzieren sollen. Dabei können sich zum Beispiel Stammzellen in spezialisierte Zellen umwandeln, die bestimmte Funktionen ausüben. Im Labor stellten Forschende bereits fest, dass sich Stammzellen, die auf einem synthetischen Untergrund platziert wurden, stark auf mechanische Hinweise verlassen. Das heißt: Zellen auf Oberflächen, deren Steifigkeit der von Knochen ähneln, wurden zu Knochenzellen (Osteoblasten), solche auf hingewebeähnlichen Oberflächen zu Neuronen.

Forschenden des Exzellenzclusters Physics of Life (PoL) an der Technischen Universität Dresden und der University of California Santa Barbara (UCSB) ist es nun gelungen, diesen Prozess in lebendem, wachsendem Gewebe zu messen. Dafür setzten sie die Zellen einem kontrollierten Magnetfeld aus. Dieses hatte Einfluss auf die Zellen, weil die Forschenden ein ferromagnetisches Öltröpfchen zwischen die sich entwickelnden Zellen einführte. So konnten sie diese winzigen Kräfte nachahmen und die mechanische Reaktion der Zellumgebung messen.

03.01.2022, 07:30 Uhr | Männer und Frauen altern anders

Forschende vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln haben gemeinsam mit einem Team vom University College in London die Hypothese aufgestellt, dass physiologisch-biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern die Alterungsprozesse beeinflussen. Weltweit leben Frauen durchschnittlich betrachtet deutlich länger als Männer. Lange Zeit glaubten Forschende, dass das unterschiedliche Verhalten von Männern und Frauen dafür verantwortlich ist. So achten Frauen besser auf ihre Gesundheit, gehen eher zu Vorsorgeuntersuchungen, rauchen seltener und trinken weniger Alkohol. Doch auch in anderen Kulturkreisen und ärmeren Ländern ohne ausgebautem Gesundheitssystem werden Frauen älter als Männer. Das Verhalten allein kann also nicht ausschlaggebend sein.

Die Forschenden untersuchten die Alterungsprozesse an Fruchtfliegen. Hier werden auch die weiblichen Tiere älter als die männlichen. Sie testeten das Medikament Rapamycin, das als wirksamen Anti-Aging-Präperat gilt. Nur bei den weiblichen Fruchtfliegen hat das Medikament die Lebensspanne verlängert und altersassoziierte Erkrankungen abgemildert bzw. herausgezögert. Die Forschenden stellen fest, dass das Medikament bei den weiblichen Fruchtfliegen die Autophagie, also das Recyclingsystem der Zellen, angeregt hat, bei den männlichen Fruchtfliegen aber nicht. Dadurch wurde der Alterungsprozess der Weibchen aufgehalten. Bei Mäusen hatte das Medikament den gleichen Effekt.

02.01.2022, 17:00 Uhr | Zellen bekommen Arbeitsspeicher

Forschende aus den USA haben eine Möglichkeit entwickelt, die Arbeit einzelner Zellen zu protokollieren. Was die Zelle macht, wie sie mit anderen interagiert, wird in einer Proteinkette gespeichert, die mit einem Lichtmikroskop ausgelesen werden kann. Dafür nutzen die Wissenschaftler gentechnisch veränderte Proteine. Ziel der Forschenden vom Massachusetts Institute of Technology im amerikanischen Cambridge ist es, die Schritte aufzuklären, die Prozessen wie der Gedächtnisbildung oder der Reaktion auf eine Behandlung mit Medikamenten zugrunde liegen. Die Genauigkeit der Proteinmarker lag im Test bei 30-40 Minuten innerhalb von 12 Stunden Aufzeichnung pro Zelle.

02.01.2022, 15:15 Uhr | Braunalgenschleim ist gut fürs Klima

Forschenden des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen zeigen, dass Braunalgen große Mengen an Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und in Form schwer abbaubaren Schleims (Fucoidan) an die Umwelt abgeben.

Die Braunalgen nehmen das Kohlendioxid auf und nutzen den drin enthaltenen Kohlenstoff für ihr Wachstum. Bis zu einem Drittel des aufgenommenen Kohlenstoffs geben sie wieder ans Meerwasser ab, beispielsweise in Form von zuckerhaltigen Ausscheidungen. Entweder werden diese schnell von anderen Organismen genutzt oder sinken Richtung Meeresgrund, je nachdem wie sie aufgebaut sind. Das Fucoidan ist so komplex, dass es nur schwer für andere Organismen nutzbar ist. Deshalb gelangt der Kohlenstoff im Fucoidan nicht wieder so schnell in die Atmosphäre.

Braunalgen sind außergewöhnlich produktiv. Für die Ergebnisse dieser Studie bedeutet das, dass die Braunalgen bis zu 0,15 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Luft geholt haben. Das entspricht 0,55 Gigatonnen Kohlendioxid, die jedes Jahr durch diese Braunalgen gebunden werden. Das ist beinahe die Menge der gesamten Treibhausgas-Emissionen Deutschlands.

02.01.2022, 14:35 Uhr |Nachhaltiges Entscheiden und Handeln lernen

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) startet heute eine Kampagne zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Ziel dieses Projekts ist es, den Austausch über BNE zu fördern, das Netzwerk zu erweitern und das Thema sichtbarer zu machen. Der Impuls geht zurück auf das 2020 gestartete UNESCO-Programm BNE 2030, das Menschen in die Lage versetzen soll, selbst abzuschätzen, wie sich eigenes Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. Ministerin Bettina Stark-Watzinger erklärte dazu: "Bildung für nachhaltige Entwicklung soll Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen. Das ist angesichts der großen Herausforderungen wie dem Klimawandel wichtiger denn je."

