30.01.2023, 12:15 Uhr | Menschen schaden Regenwald nicht nur durch Rodung

Die menschengemachten Schäden der Tropenwälder, die nicht durch direkte Abholzung entstehen, sind größer als bisher angenommen. Das hat ein Forscherteam mit Beteiligung der Uni Kassel herausgefunden, das die sogenannte Degradation von Waldökosystemen untersucht hatte – also die nicht durch Rodung verursachten Schäden, sondern etwa durch Dürren, Waldbrände, Holzentnahme oder infolge landwirtschaftlicher Nutzung angrenzender Flächen.

Zusammengenommen führten diese Schäden zu einem vergleichbaren Verlust an Biodiversität und mindestens ebenso hohen CO2-Emissionen wie die Abholzung des Regenwalds, so die Forschenden. Dabei sind die Folgen oft schleichend. "Wir haben es darüber hinaus mit vielschichtigen Rückkopplungseffekten zu tun", erklärt Prof. Rüdiger Schaldach von der Uni Kassel. So komme es wegen des Klimawandels mittlerweile häufiger zu Dürren im Amazonasgebiet, die Brände begünstigen, welche einen vermehrten Ausstoß von CO2-Emissionen zur Folge haben und damit letztlich wiederum zum Klimawandel beitragen.

Link zur Studie: The drivers and impacts of Amazon forest degradation

30.01.2023, 10:41 Uhr | Kaffee mit Milch kann entzündungshemmende Wirkung haben

Kaffee mit Milch wirkt offenbar entzündungshemmend. Das legen Forschende aus Kopenhagen nahe und verweisen auf die Reaktion von Antioxidantien im Kaffee mit Proteinen in der Milch. Antioxidantien gelten ohnehin als gesund, in Kombination mit Proteinen sei aber ein doppelt so großer entzündungshemmender Effekt messbar, vorerst allerdings nur in Zellexperimenten.

Das Forschungsteam erwartet auch eine positive Wirkung von Proteinen in Kombination mit Obst oder Gemüse statt Kaffee. In ihrer Studie beziehen sich die Forschenden auf tierische Proteine und damit Kuhmilch und -joghurt, haben jedoch in früheren Studien bereits gezeigt, dass sich die Antioxidantien auch an pflanzliche Proteine in Bier binden können.

28.01.2023, 13:10 Uhr | Autismus-Fälle in New York in 16 Jahren versechsfacht

Einen deutlichen Anstieg an Menschen mit der Diagnose Autismus verzeichnet die US-Gesundheitsbehörde CDC in der Metropolregion New York-New Jersey. Wie sie im Fachblatt "Pediatrics" mitteilte, sind die Fälle in den Jahren zwischen 2000 und 2016 um bis zu 500 Prozent gestiegen. Der stärkste Zuwachs war bei Kindern ohne geistige Behinderung zu beobachten, bei denen 2016 18,9 pro 1.000 Kindern (2000: 3,8 von 1.000) diese Diagnose bekamen, bei Kinder mit Behinderung verdoppelte sich die Quote lediglich; hier sind 7,3 von 1.000 Kindern betroffen.

In den Statistiken waren Jungen bei der Diagnose in der Überzahl; je höher das Einkommen der Eltern, desto eher wurde bei den Kindern ASD ohne kognitive Einschränkung diagnostiziert. Die Ursachen für diesen starken Anstieg konnten noch nicht eindeutig geklärt werden. Die Forschenden sind sich aber einig, dass nicht allein die erhöhte Wahrnehmung von Autismus zusammen mit genaueren Diagnosemethoden dafür verantwortlich gemacht werden kann.