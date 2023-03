Die Zahl der Klinikbehandlungen wegen körperlicher Erkrankungen ist laut einer Analyse 2022 stärker gesunken als in den ersten beiden Corona-Jahren. Die Fallzahl lag im vergangenen Jahr um 15 Prozent unter dem Niveau von 2019, also von vor der Pandemie, wie das Wissenschaftliche Institut der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) am Montag mitteilte. Bei Behandlungen psychiatrischer Fälle ging die Fallzahl 2022 demnach um 11 Prozent zurück - das war ein etwas größeres Minus als 2021, aber nicht so stark wie 2020. Basis der Auswertung waren den Angaben zufolge Abrechnungsdaten der AOK.

Die Studie "Popular diets as selected by adults in the United States show wide variation in carbon footprints and diet quality” by Keelia O’Malley, Amelia Willits-Smith and Donald Rose", wurde im im Fachmagazin The American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht. Hier lesen Sie die Forschungsarbeit im Original.